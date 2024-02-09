انت الأن تتابع خبر الآن "متع أطفالك".. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات Toyor Al Janah بجودة عالية لمتابعة أناشيد الصغار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة طيور الجنة والتي بدأ الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عنها من جديد بعد توقفها فترة لأسباب تتعلق بتحسين جودة الإشارة، وتعتبر قناة طيور الجنة من أشهر وأقدم القنوات التي تخصصت في تقديم محتوى ترفيهي بالإضافة إلى تعليمي مخصص للأطفال، وإستمرت القناة على مدار 14 عام منذ بدأ انطلاقها منذ عام 2009، وقد قدمت الآلاف من الأغاني، البرامج والفقرات الهادفة التي تستهدف فئة الاطفال بشكل خاص، وتعلمهم الكثير من العادات والتقاليد الدينية والسلوكية الحميدة، لذلك حاولنا أن نوفر لكم التردد الجديد الخاص بالقناة للاستمتاع بكل ما تعرضه على شاشتها.

تردد قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي إستطاعت أن تحقق شهرة كبيرة طوال فترة بثها، كما أنها احتلت مكانة كبيرة في قلوب الأطفال من مختلف الدول العربية، وحظيت على ثقة الأهالي الذين لاحظوا مدى تأثيرها الإيجابي على أطفالهم وتطور تفكيرهم وتحسين الكثير من الصفات والمبادئ لديهم حيث يتم نشر الأناشيد بناءً على تعليمات حسنة للأطفال الصغار مثل الصدق، الأمانة واحترام الكبير وغيرها من القيم التي تركز عليها قناة طيور الجنة في محتواها.

قناة طيور الجنة على النايل سات

إذا كنت ترغب في تنزيل Toyor Al Janah التي تعرض محتوى متميز مخصص للأطفال من مختلف على مدار اليوم بالكامل، وبأعلى جودة، كل ما عليكم هو ضبط أجهزة الإرسال الخاصة بكم وتنزيل القناة من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11258.

معدل الترميز هو: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 3/4.

قناة Toyor Al Janah على عرب سات

كما يمكنكم استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد هو: 11310.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

ونسبة تصحيح الخطأ: 3/4

وقد قامت إدارة طيور الجنة بإجراء تغيير في التردد الخاص بها على مدار السنوات الماضية بغرض القيام بعملية تحسين في الصورة والصوت لدى المشاهدين، وتمتلك القناة عبر يوتيوب صفحة رسمية لها والتي حققت العديد من الإنجازات والمساعدات تخطت المليارات على مدار السنوات الماضية، وذلك يإعتبارها القناة الأولى في هذا المجال.