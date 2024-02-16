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رياض - احمد صلاح - تردد قناة الأهلي 2024 لمشاهدة المباريات والاستوديوهات التحليلية Al AHLY TV، التي تعد احد اهم القنوات التلفزيونية المصرية التي تتبع للنادي الأهلي بشكل خاص وتمتلك حقوق بث جميع تدريبات الفريق بالإضافة إلى حقوق بث جميع المباريات الودية التي يقوم بها النادي الأهلي، حيث تهتم القناة بشكل خاص بتغطية الأخبار والأحداث الرياضية الخاصة بالنادي الأهلي المصري، ويمتلك مجلس إدارة من النادي الأهلي الأحقية في بث أو منع بث أي من المباريات أو التدريبات أو البرامج، وتمتلك قناة الأهلي باقة كبيرة من أفضل المذيعين داخل مصر يقومون بنقل برامج عدة تذيعها القناة، إضافة إلى ذلك تقوم القناة ببث مباريات النادي الأهلي في لُعْبَة كرة اليد والسلة وغيرها من الألعاب، وفي هذا السياق سنستعرض معكم تردد قناة الأهلي.

تردد قناة الأهلي HD

تردد قناة الأهلي: 11747.

معامل الاستقطاب للموجة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات، واليكم رابط تردد قناة الجزائرية الأولي الرياضية.

تردد قناة الأهلي SD

تردد قناة الأهلي: 12341.

معامل الاستقطاب للموجة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: النايل سات.

برامج قناة الأهلي

ملك وكتابة يقدمه الإعلامي إبراهيم المنيسي والمهندس عدلي القيعي.

برنامَج 7Day Sports يقدمه الإعلامي عبد الرحمن ناجي.

الأبطال يقدمه الكابتن هيثم السعيد.

برنامَج السادسة يقدمه الإعلامي أحمد سمير.

البيت الكبير يقدمه الإعلامي الكبير ولاعب الأهلي السابق الكابتن إسلام الشاطر

برنامَج التريند يقدمه الإعلامي محمد سعيد

برنامَج 10 الصبح في الأهلي يقدمه الإعلامي كريم كوجالك والإعلامية نهاوند سري.

الأهلي خط أحمر يقدمه الإعلاميين أحمد أسامة ومحمد فارس

برنامَج الأشبال يقدمه الإعلامي الكبير واللاعب السابق في النادي الأهلي الكابتن أسامة حسني، واليكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

تاريخ تطور قناة الأهلي