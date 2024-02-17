أحدث تردد قناة 4Shabab الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية

انت الأن تتابع خبرأحدث تردد قناة 4Shabab الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة فور شباب تم إنشاؤها في 2007 من قبل الدكتور على العمري وأحمد أبو هيبة، ويعتبر مقرها الرسمي يوجد في مكة المكرمة وكان الهدف الأساسي لتأسيس هذه القناة هو تغيير عقول الشباب وتعليمهم أمور دينهم بطريقة بسيطة، كما أن القناة تساعد الكثير من الشباب في السير إلى الطريق الصحيح، وتتعامل القناة مع الشباب وتحرص على تزويد معرفتهم الدينية والثقافية والاجتماعية بشكل صحيح.

ضبط تردد قناة فور شباب

توجد القناة على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية ويمكنك تحميل القناة على الجهاز عن طريق إتباع بعض الخطوات البسيطة.

التردد: 11316

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

خطوات تثبيت قناة فور شباب

نحضر الريموت ونضغط على زر menu.

ندخل على الإعدادات.

نختار ايقونة التثبيت اليدوي.

ثم ندخل التردد والمعلومات المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.

نضغط على أيقونة بحث.

ننتظر بضع لحظات حتى يتم تحميل القناة على الجهاز.

نضغط على كلمة OK حتى يتم حفظ القناة ضمن قائمة القنوات.

ميزات قناة فور شباب