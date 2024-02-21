انت الأن تتابع خبر استقبلها الآن .. تردد قناة الحياة على نايل سات 2024 لمتابعة أفضل المسلسلات والبرامج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة الحياة أحد القنوات الفضائية المصرية التي يعود إطلاقها إلى عام 2008، فعلى الرغم من مرور أعوام على ظهور القناة إلا أنها حتى الآن تحظى بشعبية واسعة، حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة الحياة على القمر الصناعي نايل سات، وقد استطاعت القناة تحقيق شهرتها من خلال عرض محتوى ترفيهي منوع يجمع بين المسلسلات والبرامج الحوارية والترفيهية التي تتلاءم مع أذواق مختلف المتابعين، فدعونا نستعرض معكم التردد الجديد للقناة وأشهر البرامج التي تذاع عبر شاشة الحياة.

تردد قناة الحياة

تقدم القناة محتواها بشكل مجاني بجودة فائقة الدقة والوضوح عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12207.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

برامج قناة الحياة

تعرض القناة مجموعة واسعة من أشهر البرامج المنوعة والمتعددة المجالات لتلبية احتياجات جميع المشاهدين، ومن ضمن برامج قناة الحياة:

برنامج الحياة اليوم: تقديم لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي.

برنامج الدنيا بخير: تقديم لمياء فهمي عبد الحميد.

برنامج واحد من الناس: تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

برنامج مطبخ الحياة: تقديم يسري خميس.

برنامج 4 شارع شريف: تقديم شريف مدكور.

برنامج يوم ليك: تقديم سمر يسري.

برنامج كورة كل يوم: تقديم كريم حسن شحاتة.

برنامج أحلى كلام على الحياة: تقديم أحمد فهمي.

برنامج لايت شو: تقديم أميرة عدلي و آية غرياني.

خطوات ضبط تردد قناة الحياة

يمكن استقبال قناة الحياة على أجهزة الرسيفر عن طريق اتباع عدة خطوات، وهي كالتالي: