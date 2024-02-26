تردد قناة ليبيا الرياضية 2024 نايل سات وعرب سات وأهم البطولات المنقولة

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم تردد قناة ليبيا الرياضية 2024، الناقلة لأهم المباريات الأوربية في الفترة الأخيرة، حيث تمكنت القناة من نقل مباريات من الدوري الألماني والإيطالي، فضلا نقلها إلى البطولات الرياضية المشارك فيها الأندية الليبية، بدأت القناة في الظهور على الساحة الفضائية عام 2004، وهي تتبع إلى شركة راديو وتلفزيون ليبيا، حصلت القناة على حق بث عدد كبير من البطولات مثل مباريات الدوري الليبي لكرة القدم والطائرة والسلة، بالإضافة إلى عدد من مباريات الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي، لهذا نكشف لكم في السطور التالية آلية تنزيل تردد قناة ليبيا الرياضية.

إسم القناة Libya Sport TV HD القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة ليبيا الرياضية على العرب سات 2024

التردد: 11721.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشفير: مفتوح، ونذكركم برابط تردد قناة أون تايم سبورت.

برامج قناة ليبيا الرياضية 2024

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية الهامة التي يتابعها الملايين أبرزها التالي:

الكورة والناس: ينقل من الملاعب الرياضية عبارة عن تحليل مميز للمباريات قبل الانطلاق.

90 دقيقة: يقل البرنامَج تحليل شامل لمباريات الدرجة الأولى لكرة القدم.

رياضة نت: برنامَج يقدم محتوي مميز يستقطب فيه الشباب، واليكم رابط تردد قناة الأهلي.

أهم البطولات الرياضية التي تنقلها قناة ليبيا الرياضية

تعد أهم البطولات التي تجدها بالمجان على شاشة قناة ليبيا الرياضية التالي: