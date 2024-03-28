انت الأن تتابع خبر آخر تحديث.. ارتفاع مفاجئ وصادم تشهده أسعار الذهب في كافة الأسواق المصرية في هذه الللحظات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أسعار الذهب في رمضان .. خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة في مختلف
الأسواق المصرية في هذه الأثناء
- سعر الذهب اليوم 27 - 3 - 2024 في رمضان
- عيار 24 بيع 3,509 جنيهات شراء 3,554 جنيها
- عيار 22 بيع 3,216 جنيها شراء 3,258 جنيها
- عيار 21 بيع 3,070 جنيها شراء 3,110 جنيهات
- عيار 18 بيع 2,631 جنيها شراء 2,666 جنيها
- عيار 14 بيع 2,047 جنيها شراء 2,073 جنيها
- عيار 12 بيع 1,754 جنيها شراء 1,777 جنيها
- الاونصة بيع 109,117 جنيها شراء 110,538 جنيها
- الجنيه الذهب بيع 24,560 جنيها شراء 24,880 جنيها
- الكيلو بيع 3,508,571 شراء جنيها 3,554,286 جنيها
سعر الذهب بالمصنعية
- سعر الذهب اليوم 26 - 3 - 2024 في رمضان
استقرار الذهب وانخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء| تفاصيل
- يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.