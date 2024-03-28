انت الأن تتابع خبر آخر تحديث.. ارتفاع مفاجئ وصادم تشهده أسعار الذهب في كافة الأسواق المصرية في هذه الللحظات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الذهب في رمضان .. خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة في مختلف

الأسواق المصرية في هذه الأثناء

سعر الذهب اليوم 27 - 3 - 2024 في رمضان

عيار 24 بيع 3,509 جنيهات شراء 3,554 جنيها

عيار 22 بيع 3,216 جنيها شراء 3,258 جنيها

عيار 21 بيع 3,070 جنيها شراء 3,110 جنيهات

عيار 18 بيع 2,631 جنيها شراء 2,666 جنيها

عيار 14 بيع 2,047 جنيها شراء 2,073 جنيها

عيار 12 بيع 1,754 جنيها شراء 1,777 جنيها

الاونصة بيع 109,117 جنيها شراء 110,538 جنيها

الجنيه الذهب بيع 24,560 جنيها شراء 24,880 جنيها

الكيلو بيع 3,508,571 شراء جنيها 3,554,286 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية

سعر الذهب اليوم 26 - 3 - 2024 في رمضان

استقرار الذهب وانخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء| تفاصيل