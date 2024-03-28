انت الأن تتابع خبر ريحتها هتجيب لأخر الشارع من لذاذتها ... طريقة عمل الكفتة بالتتبيلة الخطيرة وبدون فرن طعم خطير لا يقاوم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الكفتة المشوية من اشهى والذ الأكلات التى يحب تناولها الكبار والصغار، لما لها من نكهة وطعم مميز وتقدم مع السلطات والطحينة، لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضيرها في المنزل دون الحاجه إلى شرائها جاهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكفتة بكل تكاتها وسر التتبيلة الخطيرة بطعم وريحة تجنن.طريقة عمل الكفتة بدون فرن

يمكنك تحضير الكفتة بدون فرن بأسرار المطاعم بالتتبيلة الخطيرة، كل ماعليك هو إحضار المكونات التالية

1/2 كيلو لحمة مفرومة.

2 حبة بصل كبيرة مفرومة.

بيضة واحدة.

حزمة من البقدونس المفروم.

1/4 كوب من البقسماط الناعم.

1 ملعقة صغيرة من البهارات السبع.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحار، حسب الرغبة.

حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من الزيت الطعام.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

خطوات عمل الكفتة بدون فرن

هناك عدة خطوات لابد من إتباعها حتى تحصلين على كفتة شهية بطعم وريحة تجنن، كل ماعليكى

هو إتباع الخطوات التالية: