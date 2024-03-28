انت الأن تتابع خبر ريحتها هتجيب لأخر الشارع من لذاذتها ... طريقة عمل الكفتة بالتتبيلة الخطيرة وبدون فرن طعم خطير لا يقاوم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الكفتة المشوية من اشهى والذ الأكلات التى يحب تناولها الكبار والصغار، لما لها من نكهة وطعم مميز وتقدم مع السلطات والطحينة، لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضيرها في المنزل دون الحاجه إلى شرائها جاهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكفتة بكل تكاتها وسر التتبيلة الخطيرة بطعم وريحة تجنن.طريقة عمل الكفتة بدون فرن
يمكنك تحضير الكفتة بدون فرن بأسرار المطاعم بالتتبيلة الخطيرة، كل ماعليك هو إحضار المكونات التالية
- 1/2 كيلو لحمة مفرومة.
- 2 حبة بصل كبيرة مفرومة.
- بيضة واحدة.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- 1/4 كوب من البقسماط الناعم.
- 1 ملعقة صغيرة من البهارات السبع.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحار، حسب الرغبة.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- ملعقة كبيرة من الزيت الطعام.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
خطوات عمل الكفتة بدون فرن
- هناك عدة خطوات لابد من إتباعها حتى تحصلين على كفتة شهية بطعم وريحة تجنن، كل ماعليكى
هو إتباع الخطوات التالية:
- قبل البدء قومى بفرم البصلة وتصفيتها تمامًا من الماء.
- احضري وعاء عميق وضعى به اللحمة والبصل المفرومين.
- أضيفي إليهم البقسماط الناعم وقلبي المكونات معا.
- ضيفي جميع التوابل، الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والكزبرة الجافة والبقدونس المفروم.
- قلبي المكونات جيدا، ثم قومى بإضافة الفلفل، و البيكنج بودر، يجعل الكفتة هشة.
- بعد ذلك قلبي جميع المكونات السابقة مع بعضهم جيدًا.
- احضري كبة الخلاط الكهربائي وضعى بها الخليط السابق، ويفرم جيدا جميع إلي أن يصبح الخليط متجانس.
- قومى بدهن يديكى بالزيت وشكلة الخليط السابق على شكل أصابع أو كور، حسب الرغبة.
- احضري طاسة غير لا صقة وضعى بها القليل من زيت الطعام،ويرفع على نار متوسطة.
- وعندما يسخن الزيت نضع أصابع الكفتة ونقلب جيدا على الجهتين حتى يحمر لونها وتنضج تمامًا.
- ارفعى أصابع الكفتة من الزيت وضعيها على مناديل ورقية لكي يتم امتصاص الزيت الزائد.
- رصي أصابع الكفتة في طبق التقديم ويمكنك تزيينها بوضع عليها القليل من البقدونس الأخضر المفروم، ثم يقدم مع المايونيز أو الكاتشب والطحنية والأرز الأبيض والعيش.