انت الأن تتابع خبر هذا البرج سيصبح ملياردير وسيودع أيام الفقر للأبد.. ملكة الفلك ماغي فرح تكشف هوية ملك الأبراج في الشهر الكريم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عما تخبئه الأبراج خلال شهر مارس الجاري على الصعيدين المهني والمالي. ومن هنا، نوضح معًا أبرز توقعات الأبراج ماغي فرح على كافة الأصعدة، وفقاً لمسار الشمس وحركة النجوم والكواكب.

وتوقعت الفلكية اللبنانية أن يكون رمضان بالنسبة لبرج الحمل شهراً يحصل فيه على رزق كثير وثروة مالية كبيرة مع فرص لزيادة الدخل والحصول على مكافآت مالية ضخمة.

وأوضحت خبيرة الأبراج الشهيرة أن البرج الأكثر حظاً خلال رمضان هو برج الحمل نظراً لأن كوكب المشتري يستمر في جلب الحظ له وفق قولها.