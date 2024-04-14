انت الأن تتابع خبر الملعقة في الشراب.. فكرة جهنمية ما تخطرتش على بالك مش هتستغني عنها في منزلك مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الاستخدامات للملاعق غير تناول الطعام تغفلها الكثيرات من ربات البيوت، ومن أبرزها وضع الملعقة في الشراب لتنظيف المنزل خاصة الأماكن التي يصعب الوصول إليها وتنظيفها، وسوف نستعرض خلال السطور التالية فكرة وضع الملعقة في الشراب بشكل تفصيلي، وما هي الأماكن التي تستطيع تلك الفكرة تنظيفيها.فكرة وضع الملعقة في الشراب

يمكن الاستفادة من وصفة الملعقة والشراب في تنظيف المنزل كالتالي:

المكونات

شراب صوف

ملعقة

خل

صابون سائل

طريقة تحضير وصفة وضع الملعقة في الشراب لتنظيف المنزل

أولا: خففي الصابون السائل باستخدام الماء.

ثانيا: ضيفي

الخل

إلى الصابون السائل.

ثالثا: ضعي الشراب بالملعقة داخل الخليط.طريقة استخدام الشراب والملعقة في تنظيف المنزل

استخدمي الملعقة والشراب في تنظيف الأماكن الغائرة التي يصعب الوصول إليها.

وهناك العديد من الفوائد الجمالية للملعقة التي تغفلها الكثير من ربات البيوت نرصدها في السطور التالية:

أولا: وضع الملعقة في الثلاجة واستخدامها في تدليك البشرة.

ثانيا: من الممكن إصلاح كتل المكياج الموجودة على البشرة من خلال توزيعها بالملعقة.

ثالثا: تستخدم الملاعق في رسم الحاجب.

رابعا: استخدام الملاعق في رسم الأيلاينر.

خامسا: استخدام الملعقة أيضا في التخلص من انتفاخ العين.

سادسا: استخدام الملعقة في طلاء الأظافر.

سابعا: وضع الملعقة الساخنة على مكان البثور الموجودة في الوجه للتخلص من الحبوب.طرق تنظيف غسالة الأطباق.طرق تنظيف غسالة الأطباق

على الرغم من استخدام غسالة الأطباق في