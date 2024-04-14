انت الأن تتابع خبر إجازة جديدة.. الحكومة الأردنية تفجر مفاجئة لمواطنيها بشأن إجازة جديدة عقب انتهاء إجازة العيد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعود الأردنيون إلى رأس عملهم بعد انقضاء فترة عطلة عيد الفطر السعيد في الأردن، حيث أعفى العاملين من أداء أعمالهم في القطاعين العام والخاص منذ الثلاثاء الماضي، في حين أنهم سيحضون بإجازة جديدة..
- في حين، قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، أن تكون ساعات الدوام الرسمي للموظفين والإداريين في جميع كليات الجامعة ووحداتها الإدارية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
- وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن عودة دوام المدارس غد الأحد، حيث ينظم الطابور الصباحي الساعة 7:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:00 صباحًا ومدة الحصة 45 دقيقة، بحسب تعميم رسمي من الوزارة على مديريات التربية.
- أما في مدارس الفترتين، تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا ومدة الحصة 40 دقيقة، أما دوام مديريات التربية سيكون من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء.
- وتاليا مواعيد العطل الرسمية في الأردن خلال العام الجاري 2024:
- عيد الشعانين
عيد الفصح المجيد
- عيد الفطر المبارك وسيحظى الشعب الاردني بالعطلة الرابعة خلال عيد الفطر المبارك، ويرجح أن يصادف تاريخ العيد لهذا العام يوم الأربعاء الـ10 من نيسان/ أبريل، وتمتد العطلة هذه المرة لثلاثة ايام وليس ليوم واحد.
- يوم العمال وفي الاول من أيار/ مايو من كل عام، يقر الأردن عطلة رسمية احتفالا بيوم العمال الذي تعتمده غالبية دول العالم؛ بعد أن أصبح يوما للاحتفال بالعمال بعد أن استطاعت حركات الانتفاضة بالقرن التاسع عشر انتزاع الحقوق للعاملين.
- عيد استقلال المملكة وفي الـ25 من أيار/ مايو تصدح أصوات الأردنيين فرحا وبهجة بذكرى استقلال البلاد، حيث يقر بهذه المناسبة عطلة رسمية وتنظم المؤسسات الحكومية والخاصة احتفالات بمختلف محافظات المملكة.
- عيد الأضحى المبارك وينال الأردنيون عطلتهم السابعة خلال العام في عيد الأضحى المبارك لمدة أربعة أيام.
- وتمتد عطلة عيد الأضحى الذي يصادف يوم السبت الـ 15 من يونيو وتستمر حتى الأربعاء 19 حزيران/ يونيو.
- رأس السنة الهجرية واستمرارا بالعطل الدينية فإن الحكومة تقر عطلة رسمية سنوية بعيد رأس السنة الهجرية في 1 محرم، الذي يوافق في هذا العام يوم الأحد السابع من تموز/ يوليو وفقا للحسابات الفلكية، إلا أن تحديد اليوم النهائي يكون عقب استطلاع الهلال؛ بحكم أن شهر محرم من الشهور القمرية.
- المولد النبوي الشريف وتتزامن العطلة التاسعة خلال عام 2024 مع ذكرى المولد النبوي الشريف في الـ 12 ربيع الأول من كل عام هجري، الموافق في هذا العام يوم الأحد 15 أيلول/ سبتمبر، حيث تقيم الدولة احتفالات موسعة بهذه المناسبة الدينية.
- عيد الميلاد المجيد يحتفل شعب الأردن بعيد الميلاد المجيد يوم الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، ويقيم المسيحيون صلواتهم في الكنائس، وتتزين الشوارع بأشجار عيد الميلاد، كما وتنظم فعاليات متعددة بمناطق مختلفة من البلاد.