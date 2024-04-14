انت الأن تتابع خبر إجازة جديدة.. الحكومة الأردنية تفجر مفاجئة لمواطنيها بشأن إجازة جديدة عقب انتهاء إجازة العيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعود الأردنيون إلى رأس عملهم بعد انقضاء فترة عطلة عيد الفطر السعيد في الأردن، حيث أعفى العاملين من أداء أعمالهم في القطاعين العام والخاص منذ الثلاثاء الماضي، في حين أنهم سيحضون بإجازة جديدة..

في حين، قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، أن تكون ساعات الدوام الرسمي للموظفين والإداريين في جميع كليات الجامعة ووحداتها الإدارية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن عودة دوام المدارس غد الأحد، حيث ينظم الطابور الصباحي الساعة 7:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:00 صباحًا ومدة الحصة 45 دقيقة، بحسب تعميم رسمي من الوزارة على مديريات التربية.

أما في مدارس الفترتين، تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا ومدة الحصة 40 دقيقة، أما دوام مديريات التربية سيكون من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء.

وتاليا مواعيد العطل الرسمية في الأردن خلال العام الجاري 2024:

عيد الشعانين

عيد الفصح المجيد