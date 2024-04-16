انت الأن تتابع خبر سر الابتسامة اللامعة: اكتشف المكون السحري الذي يحل مشكلة الإصفرار والجير ويمنحك أسنانًا بيضاء كاللؤلؤ، لن تحتاج بعد اليوم لزيارة الطبيب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن الحصول على أسنان بيضاء هو هدف كل فتاة تحلم بابتسامة ناصعة وجميلة، ومن الممكن أن تحققي تلك الابتسامة الجميلة من خلال عمليات تبييض الأسنان عن الطبيب لكنها ستكون باهظة الثمن، لذلك يمكنكم الاستغناء عن كل ذلك باتباع وصفات تبييض الأسنان التي نقدمها لكم من خلال موقعنا، ومن ضمن هذه الوصفات هي خلطة القرنفل الرائعة حيث يمكن عمل معجون القرنفل الذي يعطي نتيجة سريعة وفعالة بمجرد الاستخدام كما يعد القرنفل من المواد متعددة الفوائد للأسنان حيث يعمل على تطهيرها وتنظيفها من البكتيريا، ولمعرفة طريقة عمل الخلطة وكيفية استخدامها تابعي معنا المقال التالي…

خلطة القرنفل لتبيض الأسنان وحمايتها

تعمل خلطة القرنفل هذه على إزالة طبقة الإصفرار التى تكون متراكمة على الأسنان مما يعطي شكلاً غير مرغوب فيه، كما أن لقرنفل الكثير من الفوائد الأخرى للاسنان، فهو يساعد في تخلص الفم من اي رائحة كريهة أو فطريات أو جراثيم وطريقة استخدام الخلطة كالتالي:

المكونات

•ملعقة واحدة كبيرة من القرنفل المطحون.اغسلي اسنانك بها من كل الاتجاهات ومن الداخل والخارج، واتركي الخلطة على الأسنان لمدة 10 دقائق.

اغسلي اسنانك بعد الانتهاء جيدا بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين خلال اليوم الواحد، وبعد سبعة أيام ستحصلين على نتيجة رائعة.

اصنعي معجون أسنان من القرنفل بنفسك

المكونات

ملعقتين من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من الطين الأخضر.

ملعقة صغيرة من الفحم النباتي.اغسلي اسنانك بها من كل الاتجاهات ومن الداخل والخارج، واتركي الخلطة على الأسنان لمدة 10 دقائق.

اغسلي اسنانك بعد الانتهاء جيدا بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين خلال اليوم الواحد، وبعد سبعة أيام ستحصلين على نتيجة رائعة.

اصنعي معجون أسنان من القرنفل بنفسك

المكونات