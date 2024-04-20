انت الأن تتابع خبر «هتندمي إنك معرفتهاش من زمان».. إليكي “3 نباتات” تقضي على بق الفراش والكائنات الصغيرة المزعجة نهائيا دون عودة.. تعرفي عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زالت مشكلة حشرة البق تقلق الكثيرين، وهناك اهتمام متزايد بمعرفة كيفية القضاء عليها، خصوصًا باستخدام النباتات التي يمكن زراعتها داخل المنزل أو في الحديقة، وهذه الحشرات التي تتكاثر بسرعة وتثير القلق بسبب قدرتها على نقل الأمراض من خلال لدغاتها، يمكن مكافحتها بفعالية باستخدام نباتات مثل الفاصوليا، أوراق النعناع، الريحان والقرفة، وفقًا لما ذكره موقع «hicare» البريطاني.

3 نباتات تجعل بق الفراش يفر من منزلك

هناك ثلاثة نباتات تطرد بق الفراش من منزلك وهي كالآتي:

أوراق النعناع تعتبر وسيلة فعالة لطرد حشرات البق؛ ضعيها مجففة حول مناطق تواجد الحشرات مثل السرير، وستلاحظين أن الرائحة القوية للنعناع تبعدهم فورًا وتمنعهم من الاستقرار، كما يُنصح بتبديل الأوراق كل فترة للحفاظ على فعاليتها.

نبات الفاصوليا يعتبر من النباتات المعروفة بقدرتها على مكافحة بق الفراش، حيث يستخدم الأوروبيون الشرقيون أوراق هذا النبات في غرف النوم، وغالبًا ما يحرقون هذه الأوراق في اليوم التالي لتعزيز الأثر الطارد.طرق فعالة للتخلص من حشرة البق

توجد طرق أخرى للقضاء على بق الفراش أبرزها التالي:

: يُستخرج هذا الزيت من شجرة النيم ويعد مبيداً حشرياً طبيعياً فعالاً، ولاستخدامه اخلطي زيت النيم بالماء ورشي المحلول على المناطق التي تعاني من وجود بق الفراش لتطرده.

: تعمل أكياس الشاي المستعملة والمبردة كطارد طبيعي ضد بق الفراش، لهذا ضعيها في الأماكن المعرضة للإصابة، مثل طبقات الفراش والشقوق في الأثاث، كما أن المكونات الموجودة في الشاي مثل العفص تساعد في طرد هذه الحشرات.

صودا الخبز