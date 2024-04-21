انت الأن تتابع خبر «فطير كذاب من غير عجن » فطيرة جبنه بالبقدونس بالوصفة السوري حضريها لأسرتك بدون تعب..جرب بنفسك وانبهر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - طريقة عمل فطيرة برك بحشو الجبنه من وصفات اللذيذة التي يتم إعدادها في الكثير من الدول العربية والتي من أشهر أنواع المخبوزات والمعجنات التي تحضر في مطاعم ومحلات الكبرى في سوريا، يمكن إعداد برك الجبنه في وصفة لذيذة مكونة من رقائق عجينة من خليط البيض مع الحليب وتفرد الفطيرة بالزيت وفي المنتصف يوضع خليط من الجبن المتبل مع البقدونس وإضافة لهم البصل فتابعوا معنا.فطيرة جبنه بالبقدونس برك سوري
تعتبر الفطائر السورية
- من أكثر المأكولات التي تمتاز بطعمها الرائع وقوامها المورق وخاصة أن أغلب فطائر سوريه بالجبنه وخليط مميزة تكون غيرها من فطائر الأخرى، يمكنك اعتماد وصفة تلك الفطيرة سريعة بدون عجن وخبز بنتيجة مبهرة.
نحتاج إلى كوب من الجبن الأبيض قليل الملح.
- 3\4 كوب من جبن موتزاريلا.
- 4\3 كوب من جبن قشقوان.
- 4\3 كوب من البقدونس مفروم ناعم.
- ثمرة من البصل المفروم.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة لدهن الصينية.
- ربطة رقاق عجين عدد 2 قطعة.
- عدد 2 بيضة لدهن ما بين الطبقات.
- نصف كوب من الحليب كامل الدسم.
- ملعقة كبيرة من زبدة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- تحضير فطيرة جبنه بالبقدونس برك سريعة
- فطيرة جبنه بالبقدونس بالوصفة السوري
- فطيرة جبنه بالبقدونس بالوصفة السوري
أولاً يتم تحضير
- مزيج الدهن في وعاء يضاف البيض وعليه يضاف الحليب مع الزيت مع الملح والفلفل الأسود مع رشة صغيرة من الفانيليا، وتخفق المكونات جيدا.
- في وعاء أخر يضاف خليط الحشوة الجبنه البيضاء وتفتت جيداً ثم يضاف عليها باقي مكونات الجبنه من الموتزاريلا مع جبن قشقوان ويرش عليها بقدونس مفروم مع بصل مفروم ويضاف عليها حبة البركة مع السمسم.
- اخلطي مزيج الجبنه لسهوله أستخدامه في الحشوة، ثم في صينية من البايركس بشكل مستطيل تدهن بالقليل من الزبدة احضري رقائق العجينة أو ورق الجلاش الطري ودهن ما بين كل طبقة وأخرى بالقليل من خليط الدهن السابق تحضيره.
- قومي بوضع 10 طبقات من عجينة رقائق ثم وضع عليهم خليط الجبنه وأفرديها بشكل متساوي كطبقة لذيذة، ويضاف عليها باقي كمية عجينة الفطيرة، ثم نقوم بدهن وجه رقائق بالقليل من الزبدة وتزين وجهها بالقليل من السمسم مع حبة البركة.
- ثم يتم تقطيع قطع فطائر الجبنة بسكين حادة إلى قطع متساوية مكعبات أو مثلثات على حسب رغبتك، وإدخليها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، حتى تنضج وتحمر وجه الصينية وتأخذ لون ذهبي من أعلى والجوانب وتقدم فطائر جبنه بالبقدونس وهي ساخنة.