انت الأن تتابع خبر «فطير كذاب من غير عجن » فطيرة جبنه بالبقدونس بالوصفة السوري حضريها لأسرتك بدون تعب..جرب بنفسك وانبهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة عمل فطيرة برك بحشو الجبنه من وصفات اللذيذة التي يتم إعدادها في الكثير من الدول العربية والتي من أشهر أنواع المخبوزات والمعجنات التي تحضر في مطاعم ومحلات الكبرى في سوريا، يمكن إعداد برك الجبنه في وصفة لذيذة مكونة من رقائق عجينة من خليط البيض مع الحليب وتفرد الفطيرة بالزيت وفي المنتصف يوضع خليط من الجبن المتبل مع البقدونس وإضافة لهم البصل فتابعوا معنا.فطيرة جبنه بالبقدونس برك سوري

تعتبر الفطائر السورية

من أكثر المأكولات التي تمتاز بطعمها الرائع وقوامها المورق وخاصة أن أغلب فطائر سوريه بالجبنه وخليط مميزة تكون غيرها من فطائر الأخرى، يمكنك اعتماد وصفة تلك الفطيرة سريعة بدون عجن وخبز بنتيجة مبهرة.

نحتاج إلى كوب من الجبن الأبيض قليل الملح.

3\4 كوب من جبن موتزاريلا.

4\3 كوب من جبن قشقوان.

4\3 كوب من البقدونس مفروم ناعم.

ثمرة من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من الزبدة لدهن الصينية.

ربطة رقاق عجين عدد 2 قطعة.

عدد 2 بيضة لدهن ما بين الطبقات.

نصف كوب من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من زبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير فطيرة جبنه بالبقدونس برك سريعة

فطيرة جبنه بالبقدونس بالوصفة السوري

فطيرة جبنه بالبقدونس بالوصفة السوري

أولاً يتم تحضير