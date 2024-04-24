"تحذير مروع من ليلى عبد اللطيف العاصفة تقترب والوضع حرج لسكان السعودية والإمارات... أهمية البقاء في المنازل لا حجب لها!"

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رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، عن أبرز توقعاتها لعام 2024، موضحةً أن العديد من دول العالم ستشهد أحداث مفزعة خلال الفترة المقبلة، وسوف يكون لبعض الدول العربية نصيباً من تلك الأحداث المقلقة حسب قولها.

وفي أحدث ظهور

لها عبر قناتها على اليوتيوب، قالت ليلى عبد اللطيف، أن فصل الصيف لهذا الموسم سوف يكون شديد كما اوضحت أن العديد من الدول العربية ستشهد نهاية شهر أبريل 2024، هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة، خصوصاً بعض مناطق المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات.ووجهت ليلى عبد اللطيف تحذير هام لسكان السعودية و الإمارات، بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة القادمة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة أثناء هطول الأمطار.

واكدت ليلى عبد اللطيف

أن موسم الصيف 2024، سوف يكون الأخطر على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تشهد العديد من البلاد في شتاء 2024 الثلوج وموجات من المطر غير المسبوقة خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الوفيات في عدد من دول العالم بشكل كبير.كما تحدث ليلى عبد اللطيف، عن توقعها بحدوث كوارث طبيعية في عدد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وايطاليا، وفرنسا، وسوف تتسبب بحدوث خسائر مادية وبشرية.

كما توقعت أن يشهد عام 2024

العديد من الحرائق في أكثر من دولة حول العالم، مشيرة إلى أن أغلب الحرائق في 2024 ستكون مقصودة وبشكل إجرامي ومنظم.وتحدث عن حدث مفاجئ سيحدث خلال الفترة المقبلة وسوف يسبب أزمة عالمية في مختلف دول العالم، ونصحت الجميع بتخزين الغذاء والدواء خلال الفترة القادمة استعداداً للأزمة.