انت الأن تتابع خبر بقوة 579 حصان... مرسيدس جي كلاس الكهربائية الجديدة تُدشن بشكل رسمي بمواصفات دبابة قتالية قادرة على تحدي الخطوط الوعرة بكل جدارة ...تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أخيراً بعد طول انتظار، كشفت مرسيدس الستار عن جي كلاس الكهربائية بالكامل في معرض بكين الدولي للسيارات.. بأربعة محركات كهربائية، محرك على كل عجلة، وإمكانات متميزة للقيادة على التضاريس الوعرة قد تتفوق على جي كلاس القياسية بمحركات البنزين والديزل في بعض الجوانب.

وتشارك جي كلاس الكهربائية نفس لغة التصميم الصندوقية المحبوبة مع الموديل الأساسي، لذا التحديثات الهامة كلها مركزة تحت هيكل السيارة، وأبرزها المحركات الكهربائية الأربعة بقوة إجمالية 579 حصان وعزم دوران رائع 1164 نيوتن متر، ما يجعلها أقوى فئة جي كلاس حالياً، متفوقة على AMG G63 بـ 2 حصان و314 نيوتن متر.

مرسيدس جي كلاس الكهربائية الجديدة تُدشن رسمياً بقوة 579 حصان وإمكانات متميزة للقيادة على الدروب الوعرة ونفس التصميم الأيقوني

وتسمح المحركات الكهربائية بتسارع السيارة الثقيلة من السكون إلى 97 كم\س خلال 4.6 ثانية، أسرع بحوالي 0.4 ثانية من نسخة AMG الرياضية، ولكن تقتصر السرعة القصوى على 180 كم\س.

سيارة مخضرمة على الدروب القاسية

وتتميز جي كلاس الكهربائية بإمكانات جادة وحقيقية للقيادة على الدروب الوعرة، بما يشمل القدرة على خوض 33.5 إنش من المياه، أفضل بـ 5.9 إنش من جي كلاس العادية بمحركات البنزين والديزل.

كما أن النسخة الكهربائية قادرة على تسلق منحدرات بزاوية 45 درجة، وتوفر خلوص أرضي ممتاز 9.8 إنش، وأهم ما يميز السيارة هو قدرتها على الدوران في مكانها بزاوية 360 درجة بفضل محركاتها الموزعة على جميع العجلات، ما يسمح لها بالخروج من المواقع الضيقة بسهولة فائقة.

بالنسبة للمدى الكهربائي فهو محبط إلى حد كبير بسبب التصميم الصندوقي غير الانسيابي والذي يتسبب في مقاومة الهواء، وتم تقدير المدى بحوالي 402 كيلومتر، ولكنها ليست التقديرات النهائية، ووضحت مرسيدس أن السيارة تدعم شواحن DC السريعة لشحن 70% من البطارية خلال 32 دقيقة.

التصميم الداخلي والإصدار الأول الحصري