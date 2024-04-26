انت الأن تتابع خبر دون الحاجة لفحص السكري .. 5 أعراض على الجلد تشير إلى ارتفاع السكر التراكمي.. انتبه لنفسك قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحدث مرض السكري بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الإنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الإنسولين وفي الغالب، لا يمكن ملاحظة أعراض مرض السكري من النوع الثاني دائما، حيث يعاني الكثيرون من هذه الحالة دون أن يدركوا ذلك.

ورغم ذلك، فإن هناك أعراضا شائعة لمرض السكري وهي التبول أكثر من المعتاد، والشعور بالعطش طوال الوقت، وعدم وضوح الرؤية.

ووفقا للكيميائي ومؤسس SOS Serum ، بروس غرين، يمكن أن يؤثر مرض السكري أيضا على الجلد. وأوضح: "إن مؤشرات بشرة مرضى السكري مماثلة للشيخوخة المبكرة، فقدان المرونة وجفاف الجلد وانخفاض الدورة الدموية الدقيقة ولون البشرة المصفر".

وتابع:

"إن عملية تغيير الجلد المسماة الغلوزة (الغلكزة غير الإنزيمية)، وهي عملية يتم فيها ربط البروتينات والسكريات بنواتج غلوزة نهائية متقدمة (age) - هناك تأثير سلبي على مرونة الجلد، عندما يتم تقوية الكولاجين والإيلاستين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحفز العملية عمليات الالتهاب".

وقال غرين إن العلامات التحذيرية على الجلد هي:

1- بقع أو نتوءات صفراء / بنية اللون على الجلد

2- منطقة داكنة من الجلد ذات ملمس مخملي خاصة حول الرقبة والإبط

3- بقع سميكة من الجلد - خاصة على أصابع اليدين والقدمين

4- الظهور المفاجئ للبثور أو مجموعات البثور

5- بقع جلدية شديدة الجفاف ومسببة للحكة خاصة على الذراعين

وأشار غرين: