عشبة المعجزة موجودة في كل بيت لاكنها مهملة لااحد يعلم قدرها تخفض السكر في الدم بلحظات.. احرصوا عليها

انت الأن تتابع خبر عشبه المعجزة موجودة في كل بيت لاكنها مهملة لااحد يعلم قدرها تخفض السكر في الدم بلحظات.. احرصوا عليهاوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف باحثون صينيون عن اكتشاف نبتة طبيعية مهملة تمتلك قدرة عجيبة على خفض مستويات السكر في الدم، مما يشكل أملاً كبيراً لمرضى السكري. يعتقد الباحثون أن مواد تستخرج من نبات الحنظل يمكن أن توفر أساساً لعقاقير جديدة لعلاج داء البول السكري والبدانة.

فوائد نبات الحنظل

يعتبر نبات الحنظل من النباتات الخضرية المستخدمة في الطهي والطب في مناطق كثيرة من آسيا. وقد اكتشف الباحثون أن هذا النبات يحتوي على مركبات تساهم في خفض نسبة السكر في الدم، وذلك بناءً على دراسات أجريت على الحيوانات والبشر.الحاجة إلى بدائل للعقاقير الحالية

تظهر الدراسات أن هناك حاجة ملحة إلى بدائل للعقاقير الحالية لعلاج السكري، نظرًا لآثارها الجانبية ومحدودية فعاليتها. وبالتالي، يعتبر اكتشاف فوائد نبتة الحنظل مهمًا جداً في سبيل توفير علاجات جديدة وفعالة لمرضى السكري.

آلية عمل مركبات الحنظل