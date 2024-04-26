انت الأن تتابع خبر فتاة سعودية في عمر الزهور وضعت منقوع اكليل الجبل على هذه المنطقة من جسدها وبعد 7 أيام تفاجأت مما حدث لجسمها.. دراسة علمية حديثة كشفت السر؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعرف "الروزماري" Rosemary، لكن هل تعلمين ايضا بأنها من أفضل النباتات ايضا لعلاج مشكلة تساقط الشعر وتعزيز نموه وتقوية البصيلات بحال استخدام محلول

هذه العشبة على الشعر؟.

اطلعي معنا على أهم فوائد منقوع اكليل الجبل "الروزماري" لتطويل الشعر وتقويته ومنع تساقطه:

- يحد منقوع إكليل الجبل من تساقط الشعر ويسيطر على هذه المشكلة بعد اسبوعين فقط من بدء تطبيق العلاج.

- يعزز منقوع إكليل الجبل من نمو الشعر ويقوي البصيلات وينشط الدورة الدموية في فروة الرأس فتحصلين بالتالي على شعر كثيف وقوي.

- ينظف منقوع اكليل الجبل فروة الرأس ويمنح الشعر عطرا جذابا، كما يُضفي لمعاناً شديداً للشعر، وبخاصة الشعر الأسود نظراً لإحتوائه على حمض الكافييك وحمض الروزمارينيك.

- يعالج القشرة وفروة الرأس الجافة والتي تسد المسامات، كما يعقمها ما يعزز من نمو الشعر.

طريقة استخدام منقوع اكليل الجبل