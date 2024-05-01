انت الأن تتابع خبر فرصة في ايدك اوعى تضيعها.. عشبة خارقة للعادة في كفة لوحدها بسبب تأثيرها المدهش لما تستخدمها بالشكل ده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرف عشبة السدر بأنها من النباتات الطبيعية التي تنتشر بكثرة في المناطق الصحراوية، وتحتوي على الكثير من الأملاح والمعادن والفيتامينات، ويجب العلم بأن لها العديد من الفوائد الصحية والجمالية والتي تكون هامة للبشرة، حيث أنها تساهم في علاج بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب، كما أنها تساهم في التخلص من التجاعيد بشكل فعال، ويتم كل ذلك من خلال تحضير خليط السدر والعسل للبشرة.45 Rue du Kovil, Saint Paul

يحتوي نبات السدر على الكثير من الفوائد للبشرة، والتي تكون كالتالي:

يساعد في

بطريقة فعالة للغاية، ويعمل على تنظيف الوجه من الأوساخ.يعالج حب الشباب فهو مفيد جدا للبشرة الدهنية.

يعمل على إزالة البقع الداكنة والرؤوس السوداء التي قد تتواجد في البشرة.

يساعد في تقشير البشرة ويعالج التجاعيد التي تظهر فيها بسبب التقدم في العمر

بالإضافة إلي أنه يساعد في جعل البشرة نضرة وفاتحة.

خليط السدر والعسل للبشرة

يمكنك تحضير تلك الوصفة لنضارة البشرة، من خلال توفير المكونات التالية، وهي تكون كالتالي: الأخضر المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة واحدة من حليب البودرة.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

عصير ليمون.

طريقة التحضير