انت الأن تتابع خبر فرصة في ايدك اوعى تضيعها.. عشبة خارقة للعادة في كفة لوحدها بسبب تأثيرها المدهش لما تستخدمها بالشكل ده والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعرف عشبة السدر بأنها من النباتات الطبيعية التي تنتشر بكثرة في المناطق الصحراوية، وتحتوي على الكثير من الأملاح والمعادن والفيتامينات، ويجب العلم بأن لها العديد من الفوائد الصحية والجمالية والتي تكون هامة للبشرة، حيث أنها تساهم في علاج بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب، كما أنها تساهم في التخلص من التجاعيد بشكل فعال، ويتم كل ذلك من خلال تحضير خليط السدر والعسل للبشرة.45 Rue du Kovil, Saint Paul
يحتوي نبات السدر على الكثير من الفوائد للبشرة، والتي تكون كالتالي:
- يساعد في
- بطريقة فعالة للغاية، ويعمل على تنظيف الوجه من الأوساخ.يعالج حب الشباب فهو مفيد جدا للبشرة الدهنية.
- يعمل على إزالة البقع الداكنة والرؤوس السوداء التي قد تتواجد في البشرة.
- يساعد في تقشير البشرة ويعالج التجاعيد التي تظهر فيها بسبب التقدم في العمر
- بالإضافة إلي أنه يساعد في جعل البشرة نضرة وفاتحة.
- خليط السدر والعسل للبشرة
- يمكنك تحضير تلك الوصفة لنضارة البشرة، من خلال توفير المكونات التالية، وهي تكون كالتالي: الأخضر المطحون ناعم.
- ملعقة كبيرة واحدة من حليب البودرة.
- ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير
- يمكنك تحضير خليط السدر والعسل للبشرة من خلال الاتباع للخطوات التالية، وهي تكون كالتالي:
- ضع كافة المكونات في وعاء عميق.
- قلبيهم مع بعضهم البعض جيدا حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضهم البعض.طريقة الاستخدام
- يمكنك استخدام خليط السدر والعسل للبشرة والحصول على نتائج فعالة، من خلال الاتباع للخطوات التالية، وهي تكون كالتالي:
- اغسل وجهك بالماء الفاتر والغسول المناسب لبشرتك.
- ضع الماسك على وجهك عن طريق فرده جيدا.
- اترك الماسك على وجهك مدة لا تقل عن نصف ساعة.
- اغسل وجهك بالماء الفاتر.
- لا بد أن تقوم بتكرار الوصفة مرتان في الأسبوع لكي تحصل على نتيجة مبهرة، وتجد بشرتك نضرة وفاتحة للغاية.
- في حالة ظهور حساسية لابد من التوقف عن وضع الماسك على وجهك.