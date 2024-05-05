انت الأن تتابع خبر بامر ملكي... منع المقيمين والوافدين من العمل في هذه المهنة.. وغرامة واحتجاز للمخالفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين قرار بمنع المقيمين والوافدين من العمل في هذه المهنة بالإضافة إلى فرض غرامة وعقوبات تصل إلى السجن في حالة مخالفة الأمر، حيث تسعى المملكة العربية السعودية هذه الفترة إلى توفير فرص عمل إلى الشباب السعودي في بعض المهن، كما أن الهيئة العامة للنقل أوضحت أنه لا يجب أن يعمل غير السعوديين في المهن المتعلقة بتطبيقات نقل الركاب، الجدير بالذكر هو أن هذه القرارات تنبع من رغبة المملكة والجهات المعنية لحفظ الأمن وقمع ارتكاب الجريمة والإبقاء على سلامة المواطنين والمقيمين أيضًا.

منع المقيمين والوافدين من العمل في هذه المهنة

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن من منع الوافدين والمقيمين من العمل في مهنة نقل الركاب التي تستخدم التطبيقات في ذلك، وفي هذا الإطار أعلنت عن وقفها أيضا لأي تطبيق له علاقة بالنقل ولا يقوم بالربط التقني بينه وبين الهيئة من أجل تتبع خط سير العملية، على أن يتم وقف أي سائق يقوم بالغاء طلبات في الشهر وهذا بعد الموافقة عليهم، وألا يتم قبول الطلب إلا في حالة إظهار وجه السائق الحقيقي، كما يجب أن تكون السيارة مستوفية الشروط المطلوبة التي تحددها الهيئة لنقل الركاب.

عقوبة التخلف عن تطبيق قرارات الهيئة العامة للنقل

أعلنت هيئة النقل السعودي عن معاقبة جميع الأشخاص الذين يخالفون هذا القرار مع ضرورة أيضا عدم التستر على مرتكبي مثل هذه الأمور للحد من الوقوع في مشكلات قانونية وقد جاءت العقوبة كالتالي:

يتم فرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي على المقيم الذي يعمل في هذه المهنة.

يتم احتجاز السيارة.

يتم تعريض الكفيل إلى المساءلة القانونية في حالة تشغيل عامل وافد في هذه المهنة.

كيف اطلع تصريح نقل ركاب؟

يتم إستخراج تصريح نقل الركاب من خلال الدخول إلى منصة النقل البري ومن اختى أيقونة التراخيص المقيدة مع تحديد نوع النشاط واتباع بقية الخطوات.

كيف اسجل في دعم توصيل الركاب؟

يمكنكم الحصول على دعم توصيل الركاب من خلال الدخول إلى البوابة الوطنية الخاصة بالعمل وهي طاقات ومن ثم إدخال البيانات والأوراق للتقديم على الدعم.

كيف اشتغل في توصيل الطلبات؟