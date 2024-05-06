"علاج ثمين لشعرك".. كيفية التخلص تماماً من مشكلة تساقط الشعر باستخدام القرنفل وزيت ذيل الحصان.. طريقة التحضير!!

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رياض - احمد صلاح - هل تعاني من تساقط الشعر، أو عدم نمو خصلات الشعر وزيادة سمكها وكثافتها، فالحل في عشبة ذيل الحصان، حيث تم استخدامها منذ سنوات كثيرة لتعزيز نمو الشعر والحصول عليه صحي، لاحتوائها على العديد من العناصر التي تحفز على الانبات، وإعادة تجديد خلايا الشعر، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم كيفية صنع زيت ذيل الحصان والقرنفل، بالإضافة إلى شرح خطوات تطبيقه على الشعر للعناية بالشعر.

زيت ذيل الحصان والقرنفل للشعر

ليس من العجب أن تتمتع تلك العشبة بالعديد من الفوائد الجمالية للشعر، حيث تساعد على نمو الشعر وتقوية الخصلات من الجذور، كما تقلل من تساقطه، والمساعدة في الحصول على فروة صحية، بالإضافة إلى أنها تكافح التهابات الفروة المسببة للقشرة والحكة، استمتع بفوائد هذه الأعشاب للتمتع بنمو شعر صحي وقوي، وإليكم مكونات الوصفة:

3 ملاعق كبيرة من عشبة ذيل الحصان.

ملعقة واحدة كبيرة من إكليل الجبل.

8 حبات من القرنفل.

5 ورقات من

أوراق الغار

كوب من زيت الخردل.

كوب من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

بعد تجهيز المكونات المستخدمة، يمكنك إتباع هذه الخطوات خطوة بخطوة حتى تتمكن من صنع زيت ذيل الحصان والقرنفل، وتكون الخطوات كالتالي:

يجهز برطمان زجاجي كبير وتضاف إليه الأعشاب المذكورة في الأعلى.

سكب عليها زيت الخردل وزيت جوز الهند، تقلب الأعشاب مع الزيوت حتى تمتزج تماماً.يوضع البرطمان في حمام مائي ساخن، ورفعه على النار يغلي لمدة عشر دقائق.

يرفع البرطمان من على الحرارة ويتم تغطيته ووضعه في مكان بارد، وغير معرض للضوء، وتركه لمدة عشرة أيام متواصلين، مع مراعاة رجه يوميًا.

بعد مرور المدة يجهز برطمان آخر نظيف ويوضع فوقه مصفاة، ويتم تصفية الزيت من مزيج الأعشاب.

يتم غلقه والاحتفاظ به في مكان بارد.

طريقة الاستخدام