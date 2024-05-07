لها فوائد في حل مشاكل الشعر بسرعة كبيرة.. تعرفي على استخدامات الحُلبة لتنعمي بشعر لامع وقوي دوماً...تفاصيل صادمة

انت الأن تتابع خبر لها فوائد في حل مشاكل الشعر بسرعة كبيرة.. تعرفي على استخدامات الحُلبة لتنعمي بشعر لامع وقوي دوماً...تفاصيل صادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للحُلبة شعبية رائجة جداً عند السيدات لفعاليتها في حل مشاكل الشعر بسرعة كبيرة، تلك المشاكل التي تواجهونها في كثير من الفترات خلال العام. إليكِ عزيزتي معلومات وافرة عن بخاخ الحلبة للشعر وخلطات باستعمال بذور الحلبة لتنعمي بشعر لامع وقوي دوماً.

فوائد الحلبة للشعر:

للحلبة العديد من الفوائد، سنتناول أهمها فيما يلي:للحلبة خصائص علاجية تُمكنها من حل العديد من مشاكل الشعر كالتقصف والتساقط والجفاف.

تُعالج الحلبة قشرة فروة الرأس بشكل ممتاز.

تعمل الحلبة على تكثيف الشعر، وتمنحه لوناً داكناً.

تُغطي الشيب المبكر.

تُضفي للشعر لمعاناً وبريقاً جميلاُ.

تُرطب الشعر بشكل فعّال.

تزيد من نمو الشعر وتعمل على إطالته

خلطة الحلبة للشعر:

هناك العديد من خلطات معالجة مشاكل الشعر باستخدام الحلبة، سنتناول بعضاً منها فيما يلي:

خلطة الحلبة لتكثيف الشعر:

المكونات:

كمية من بذور الحلبة.

ماء.

طريقة الاستعمال:

ضعي بذور الحلبة في وعاء، ثم أضيفي عليها الماء، ودعيها تنقع لليلة كاملة.

اطحني بذور الحلبة مع الماء، للحصول على عجينة لينة القوام غنية بالفيتامينات.

ضعي العجينة السابقة على فروة رأسكِ مباشرة، وذلك لتحفزي بصيلات شعركِ لتنمو من جديد بشكل صحي وسريع، وتُعززي من تدفق الدورة الدموية في بصيلات شعركِ، الأمر الذي يُعزز نموه.

دعي الخليط على شعركِ لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم اشطفيه بالماء البارد، وكرري هذه الخلطة مرتين أسبوعياً لأفضل النتائج.

خلطة الحلبة لتعزيز نمو الشعر:

المكونات:

ثلاثة أرباع كوب من حليب جوز الهند خالي من السكر.

قبعة الاستحمام البلاستيكية.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة.

طريقة الاستعمال:

في وعاء اخلطي المكونات جيداً حتى تتشكل عجينة لينة.

دعي العجينة على فروة رأسكِ، ودلكيها بها، ومن ثم غطي رأس بقبعة الاستحمام البلاستيكية لمدة نصف ساعة.

بعد انقضاء الوقت المحدد، اغسلي شعرك بالماء البارد، وكرري هذه الخلطة مرتين أسبوعياً، لتلاحظي الفرق في غضون شهر

خلطة الحلبة واللبن لتقوية الشعر:

المكونات:

كبيرة من مسحوق بذور الحلبة.

خمس ملاعق كبيرة من لبن الزبادي كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت الأرغان.

طريقة الاستعمال:

في وعاء ضعي جميع المكونات معاً، وامزجيهم جيداً.

اتركي الخليط جانباً لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات، حتى تتفاعل المكونات، واحرصي على تغطية الوعاء بغطاء أو غلاف بلاستيكي، حتى يُصبح قوامه سميكاً بعدها.

افردي القناع على كامل خصال شعركِ وفروة رأسك واتركيه على رأسك لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة.

ليس من الضروري تغطية رأسك لأن القناع سميك ولن يسيل. ومع ذلك، يُمكن أن يساعد وضع قبعة الاستحمام البلاستيكية عليه في تدفئة القناع حتى يمتصه شعرك بسهولة أكبر.

بعد انقضاء الوقت المحدد، اغسلي شعرك كالمعتاد بالماء الدافئ، وبعد ذلك، استخدمي الشامبو والبلسم المعتاد لغسل شعرك ودعيه يجف في الهواء الطلق.

كرري استخدام هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على شعر ناعم ولامع.

خلطة الحلبة لتقوية بصيلات الشعر:

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

كوب من زيت جوز الهند.

طريقة الاستعمال:

في وعاء محكم الإغلاق امزجي الحلبة وزيت جوز الهند مع بعضهما البعض جيداً.

ضعي الوعاء في مكان بارد، ومُظلم بعيد عن أشعة الشمس لمدة ثلاثة أسابيع.

بعد انقضاء الوقت المحدد، صفّي الزيت من البذور، ثم خذي كمية من الزيت ودلّكي بها فروة رأسك باستعمال أطراف أصابعكِ لدقائق.

ضعي باقي الزيت على خصال شعركِ مع التدليك بلطف.

اتركي الزيت على شعركِ لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات، ويُفضل أن يبقى طوال الليل.

بعد مرور الوقت المحدد، اغسلي شعركِ بالماء الدافئ والشامبو كالمعتاد، وكرري هذه الخلطة مرة في الأسبوع لأفضل النتائج.

بخاخ الحلبة للشعر:

تستعمل الحلبة كمكملات عشبية لعلاج العديد من مشاكل الجلد والشعر، كما أنها تستخدم في الكثير من منتجات العناية بالشعر العشبية مثل الزيوت والشامبو والأمصال وأنبولات ترطيب الشعر وتقويته وتنعيمه، ويتم ذلك من خلال الاستخدام المنتظم لمياه الحلبة أو المنتجات التي تحتوي على مصلها، والتي يُمكنها أيضاً معالجة تساقط الشعر وقشرة الرأس والشيب المبكر وتقصف الأطراف وغيرها من مشاكل الشعر الشائعة. أما عن طريقة صنع بخاخ الحلبة فهي كما يلي:المكونات:

كوب واحد من بذور الحلبة.

كوبان من الماء.

زجاجة رذاذ.

طريقة التحضير:

ضعي بذور الحلبة في وعاء زجاجي وأضفي الماء عليه.

دعي الحلبة هذه تنقع طوال الليل.

انقلي الحلبة إلى مقلاة في صباح اليوم التالي وأضيفي نصف كوب آخر من الماء.

دعي الحلبة تغلي جيداً حتى يتم غمر البذور بالمياه.

دعي الخليط جانباً حتى يبرد.

عندما يبرد الخليط، صفّي الماء من البذور، وضعي ماء الحلبة في زجاجة الرذاذ.

طريقة الاستعمال: