انت الأن تتابع خبر وداعاً للكلف والبثور والبقع.. معجزة الكركم والنشأ الجبار تبييض فوري يقضي الكلف والبقع والجلد الميت ويجعل البشرة مشرقة ولامعة ...السر في التحضير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل قمت بتجربة دلكه الكركم مع النشا من قبل إذا كانت الإجابة لا فتأكدي أن من اليوم لا تستطيعين الابتعاد تماما عن هذه الوصفة البسيطة جدا والطبيعية والتي تمتلئ ببعض العناصر المفيدة جدا للبشرة كما أنها تقضي نهائيا على البقع والكلف

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على التخلص من تقدم العمر وتعمل أيضا على التخلص من تصبغات أشعة الشمس فوق بنفسجية، كل ما تقومين به هو أن تبدأي بتحضير هذه الدلكة بالطريقة التي سوف نتحدث عنها خلال هذا المقال. دلكة الكركم والنشا تحتوي هذه الوصفة على بعض العناصر الغذائية والمتميزة على الإطلاق التي يستفيد منها البشرة، واليدين، والجسم بالكامل وذلك لأنها تحتوي على المعادن وتحتوي على معظم الفيتامينات بل إنها تقضي على الالتهابات والحكة وتساعد أيضا على تقوية الدورة الدموية في الجسم المكونات اثنان ملعقة من الكركم.ملعقة من السكر البني. ملعقة من عسل النحل. ملعقتان من الحليب البودر. ملعقة من عصير الخيار. ملعقتان من الجلسرين.

ماء الورد.