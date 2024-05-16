انت الأن تتابع خبر طرق سحرية ومبتكرة لاستخدام فاكهة في الحليب للوقاية من السكري وتعزيز صحة القولون ودون زيارة الطبيب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُظهر الدراسات التي نُشرت على الموقع الطبي الأمريكي "organicfacts" أن التين البرشومي، سواء كان طازجًا أو مجففًا، يعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان. ويُعد غرب آسيا مهدًا لزراعته، لكنه اليوم يُزرع في مختلف أنحاء العالم على مدار السنة.

شجرة التين

التي تعد جزءًا من الفصيلة الأوسع لأشجار الفاكهة، تُنتج ثمارًا معروفة بكونها ذات قيمة غذائية عالية تشمل فيتامينات A، B1، B2، ومعادن مثل الكالسيوم، الحديد، الفوسفور، المنغنيز، الصوديوم، البوتاسيوم، والكلور.

وبيّن الخبراء أن فوائد التين البرشومي

متعددة ومنها تحسين الهضم والوقاية من الإمساك بفضل احتواء كل ثمرة على خمسة جرامات من الألياف التي تعزز وظائف الأمعاء. كما يساهم في إنقاص الوزن على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا ما تم تناوله بكثرة مع الحليب.

من الفوائد الأخرى للتين البرشومي

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بفضل احتوائه على الفينول وأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية. أما فوائده في مكافحة السرطان، فتتمثل في الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث من خلال غناه بالألياف والمضادات للأكسدة التي تعمل على إذابة الجذور الحرة.

وفي سياق متصل بالأمراض المزمنة،