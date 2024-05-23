انت الأن تتابع خبر وداعاً للحرمان وجرعات الأنسولين .. عشبة بسيطة تضبط معدل الجلوكوز وتخفض السكر في الدم بشكل فوري.(متوفرة بكل بيت) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرتبط تطور مرض السكري بقلة إنتاج الإنسولين أو بانخفاض فعالية الجسم في استخدام هذا الهرمون، مما يؤدي إلى تراكم السكر في الدم.

يعد الإنسولين

هرمونا أساسيا ينظم مستوى السكر في الدم، حيث يسهل نقل جزيئات الجلوكوز إلى الخلايا لاستخدامها في الطاقة أو تخزينها.

ولكن، يبدو أن بعض الأعشاب تستطيع دعم صحة مرضى السكري، حيث تساعد هذه الأعشاب في فقدان الوزن وخفض مستوى السكر في الدم. من هذه الأعشاب، نجد:

1. القرفة

التي تخفّض مستويات السكر بالدم وتفعل التمثيل الغذائي، وتزيد معدل حرق الدهون.

2. الزنجبيل

الذي يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والالتهاب، ويساعد أيضاً في تحسين الهضم وكبح الشهية، مما يعزز فقدان الوزن.

3. الكركم

الذي يحتوي على الكركمين وله خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، ويساعد في خفض سكر الدم والحفاظ على صحة القلب.

4. الكاري

الذي يحتوي على معادن تساعد في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم وتأثيره على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، مما يعزز حرق الدهون.

5. الحلبة