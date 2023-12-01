للمرة الثانية.. جو بايدن يصف الزعيم الصيني بهذا الوصف!!

الرياض - محمد الاطلسي - في أعقاب قمة عُقدت في كاليفورنيا بين الرئيس الأميركي جو بايدن والزعيم الصيني شي جينبينغ فقد أعلن بايدن أنه لا يزال يعتبر شي جينبينغ (ديكتاتورًا). وقد أثار هذا التصريح استياءً في بكين بناءً على تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأميركي هذا العام.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقب القمة فقد أجاب بايدن على سؤال حول مدى استمراره في اعتبار شي جينبينغ ديكتاتورًا قائلاً: (حسنًا إنه ديكتاتور في معنى أنه رجل يدير دولة شيوعية تختلف تمامًا عن نظامنا).

وقد أعلن بايدن أيضًا أنه اتفق مع الرئيس الصيني على إجراء مكالمة هاتفية مباشرة وفورية في حالة حدوث أي أزمة. وقد أوضح أنه تم الاتفاق مع شي جينبينغ على الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي، وأكد أنه بإمكان أي منهما التواصل مباشرة عبر الهاتف وسيتم الرد على المكالمة فورًا.

وقد وصف بايدن القمة التي عُقدت مع شي جينبينغ بأنها بناءة ومثمرة، وأشار بشكل خاص إلى اتفاقات بدء المحادثات العسكرية الثنائية على مستوى عالٍ واتخاذ إجراءات لمكافحة مخدر الفنتانيل.

وقال بايدن: (لقد أنهيت للتو ساعات من الاجتماعات مع الرئيس شي، وأعتقد أنها كانت مناقشات بناءة ومثمرة جدًا التي أجريناها).