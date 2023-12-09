منع وزير الخارجية الفلسطيني من الإدلاء بتصريح هام.. ما القصة!!

الرياض - محمد الاطلسي - منعت الحكومة الأمريكية وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عضو مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، من الإدلاء بتصريح خلال مباحثاته في واشنطن.

وعقد أعضاء المجموعة مؤتمرا صحفيا في فندق "فور سيزن" في واشنطن.

وعقب توجيه أحد الصحفيين سؤالا للمالكي، بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الكلام وقال "السيد المالكي، لا يستطيع الإجابة على سؤالك، فالحكومة الأمريكية تفرض قيودا عليه، ولا يستطيع التواصل مع الصحافة".

ومن المنتظر أن تلتقي مجموعة الاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، ثم تتوجه المجموعة، اليوم السبت، إلى كندا لإجراء مباحثات.

وتشكلت المجموعة بقرار من القمة العربية الإسلامية، بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر الماضي، لبحث سبل وقف الحرب في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

المصدر: الأناضول