نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أ ف ب: جهات مانحة تتعهد بتقديم أكثر من ملياري دولار لدعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعهدت جهات مانحة بتقديم أكثر من ملياري دولار لدعم غزة خلال مؤتمر في الكويت، حسب ما أوردته وكالة أ ف ب في نبأ عاجل.

وقال المؤتمر الذي نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في البيان الختامي إن المبلغ "يتم تنفيذه خلال العامين 2024، 2025.

وستعمل المبادرة خلال العامين المقبلين - كمرحلة أولى قابلة للتمديد - على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة".