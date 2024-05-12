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أ ف ب: جهات مانحة تتعهد بتقديم أكثر من ملياري دولار لدعم غزة

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أحمد جودة - القاهرة - تعهدت جهات مانحة بتقديم أكثر من ملياري دولار لدعم غزة خلال مؤتمر في الكويت، حسب ما أوردته وكالة  أ ف ب في نبأ عاجل.

وقال المؤتمر الذي نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في البيان الختامي إن المبلغ "يتم تنفيذه خلال العامين 2024، 2025.

وستعمل المبادرة خلال العامين المقبلين - كمرحلة أولى قابلة للتمديد - على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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