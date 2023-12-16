جماعة الحوثي تطلق تهديد بضرب هذه الأهداف الحساسة في إسرائيل.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - جدّدت صنعاءُ تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي من مغبة استهداف اليمن.

وجددت قيادات في المجلس السياسي، أعلى سلطة في العاصمة اليمنية صنعاء، الاثنين، تداول مقطع لقائد حركة أنصار الله يتوعد فيه بضرب الأهداف الحساسة للاحتلال.

ويظهر المقطع عبدالملك الحوثي خلال كلمة سابقة له وهو يجدد تأكيده بأن وقوفه مع فلسطين ينطلق من مبدئ إنساني وأخلاقي وديني، ويحذر فيه الاحتلال الإسرائيلي من تبعات أي اعتداء على اليمن.

ويقول الحوثي بانه في حال ارتكب الاحتلال أية حماقة فَــإنَّه لن يتوقف عن اتِّخاذ خطوات أكثر إيلامًا أبرزها توجيه ضربات مؤلمة له والدعوة للجهاد في سبيل الله.

وجاء تداول تهديد الحوثي مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية – الأمريكية – الغربية باستهداف اليمن ردا على قرار صنعاء تشديد الحصار على الاحتلال الإسرائيلي بحظر نشاط سفنه والسفن المتجهة إلى موانئه في البحر الأحمر.

وقال رئيس الحكومة العبرية بنيامين نتنياهو بأن بلاده سترد في حال لم يضغط حلفاؤه الأمريكيون والغربيين لوقف الحصار في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن إرسال الاحتلال سفن حربية إلى البحر الأحمر.