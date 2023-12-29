دولة عربية تفاجئ أمريكا وتعلن مباركتها لحظر صنعاء مرور السفن إلى اسرائيل..(فيديو)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت دولة عريية تطل على البحر الأحمر مباركتها وتأييدها قرار حظر مرور السفن الاسرائيلية او السفن المتجهة الى اسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر، قبل توقف الحرب الإسرائيلية على غزة ومنعه ادخال الغذاء والدواء والمساعدات الانسانية للمواطنين في غزة.

وأشاد وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بالعمليات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، مؤكدا أن بلاده تنظر إليها باعتبارها واجب أخوي.

وقال الوزير الجيبوتي في تصريح ضمن فعالية محلية “كبلد عربي مسلم إذا كان علينا واجب النصرة لأخوتنا الفلسطينين حتى بأضعف الإيمان، وهو النصر بالكلمات، فكيف يمكن لك أن تعارذ إذا قام أخ لك بنصرة ومساعدة أخ آخر”.

وتابع “عندما نفذت اليمن قوات صنعاء (الحوثيين) أول هجوم على السفن الإسرائيلية، بلادنا لم تشجب أو تستنكر ولم تتحدث عن تلك الهجمات؛ والسبب أننا نعتبره موقف أخوي لنجدة أخواننا في قطاع غزة.

وأكد الوزير الجيبوتي أنه على الرغم من أن إغلاق باب المندب سيضر بجيبوتي لكن بعيدا عن السياسة، لدينا مشاعر أخرى، إن لم تجد فلسطين مساندة أخرى فبارك الله لها مساندة الحوثيين.”