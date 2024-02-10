انت الأن تتابع خبر عاصفة مطرية مسمومة تهـدد المملكة وتدخل للمنازل.. الأرصاد تطلق الإنذار وتستغيث بالجيران.. احترسوا واتخذوا الإجراءات الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاصفة مرعبة تجتاح المدينة المنورة والدفاع المدني يطلق تحذير شديد الخطورة لجميع السكان، من جانبه نبّه المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، وبعض المناطق الأخرى في السعودية.وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كم / ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وأوضح أن الحالة تبدأ الساعة الـ6 صباحًا من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

الدفاع المدني

من ناحية أخرى، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ودعت أيضًا إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بسبب استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وذلك من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.الدفاع المدني يحذر من تقلبات الحالة الجوية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما شددوا على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وذلك من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان وتبوك والشرقية والمدينة المنورة،

كما ستتأثر مناطق جازان والباحة والحدود الشمالية والجوف بأمطار متوسطة إلى خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

نصائح يجب اتباعها خلال فترة التقلبات الجوية: