انت الأن تتابع خبر تكفيه مدى الحياة.. سعودي يهدي وائل الدحدوح هدية ثمينة لن تصدقوا ما هي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متطابقة عن منح الصحفي وائل الدحدوح هدية قيمة من مواطن سعودي متواجد في الدوحة.

وبحسب ناشطين أهدى مواطن سعودي وائل الدحدوح 10 نخلات من تمرة عجوة المدينة ستصل بإذن الله ثمارها مدى الحياة إلى الدحدوج نظير مواقفه المشرفة.

ونشر الدحدوح قبل أيام مقطعا مصورا عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ظهر فيه على سرير داخل مستشفى في العاصمة القطرية الدوحة خلال تجهزه لدخول غرفة العمليات، طالبا من متابعيه الدعاء له.

وكان الدحدوح قد وصل إلى العاصمة الدوحة لتلقي العلاح قبل أيام على متن طائرة إجلاء قطرية استقلها من العريش بعد خروجه من معبر رفح الحدودي.