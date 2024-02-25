رسميا .. السعودية توقف تجديد إقامة كل المقيمين في المملكة؟

الرياض - محمد الاطلسي - ان الحصول على الإقامة 2024، هي من المهام الرئيسية التي تشغل تفكير كافة المغتربين في السعودية في الآونة الأخيرة وذلك نتيجة لبعض الشر

وط التي تضعها الحكومة السعودية في عين الاعتبار لتجديد أقامة للمغتربين في المملكة.

فشروط الحصول على الإقامة 2024، تقع تحت 4 شروط يجب أن تتوافر في من يرغب في تجديد إقامته في المملكة أو عمل إقامة جديدة لسنة 2024.

كما أوضحت الحكومة السعودية أن هذه الشروط حددتها لعدد من الجنسيات في المملكة، وخلال السطور التالية سوف نطلعكم على شروط الحصول على الإقامة 2024 في المملكة.

ومن المعروف أن مواد الدستور السعودي قد جاءت مشيرة إلى المدة التي يحق للوافد الحصول على الرخصة الخاصة بالإقامة الدائمة، حيث نصت المادة 32 من مواد الدستور السعودي على أن رخصة الإقامة الدائمة لا يتم منحها إلا بعد مرور 6 أشهر من دخول الوافد داخل أراضي المملكه

وأكدت المملكة العربية السعودية بان قرار تخفيض أسعار الرسوم على الزيارات العائلية لجميع المقيمين خلال الشهر الأول من العام الجديد 2024 وذالك بعد تزايد الأسئلة حول الرسوم المفروضة على الزيارات العائلية من قبل الوافدين في السعودية عن أسعار الرسوم المطلوبة مطلع العام الحالي2024 ومن بين الأسئلة الأكثر حول إذا كان هناك فئات معينة من الوافدين معفين من الرسوم والتأشيرات

شروط الحصول على الإقامة 2024 في السعودية

حيث تهتم المديرية العامة للجوازات وبإشراف من وزارة الداخلية السعودية بأنظمة الإقامة وأنواعها بشكل كبير، ويتم تطوير الأنظمة بصورة دورية بالشكل الذي يلائم احتياجات الوافدين، وحددت الحكومة السعودية بعض الشروط الواجب توافرها لتجديد الإقامة لتكون نهج متبع للسير على خطوات التطور العالمي المعمول به في الدول الكبري، حيث توفر الحكومة السعودية عدد من الوسائل التكنولوجية الحديثة للاطلاع كافة المقيمين على كافة التطورات في جميع القطاعات التي تخص المغتربين في المملكة.

حيث يسعى الوافدين من كافة الجنسيات في السعودية الذين بلغ عددهم أكثر من 12 مليون وافد للوصول للإقامة بشكل صحيح دون أن يتعرضون إلى أي مخالفات لتعرضهم في النهاية إلى المسائلة القانونية أو الترحيل خارج المملكة، ولهذا يجب اتباع كافة الإجراءات التي تمكنهم من العمل وكسب المال بدون مخالفات وغرامات مالية تفرض عليهم .

واشترطت الحكومة السعودية العديد من الشروط الواجب توافرها لتجديد الإقامة، حيث أن السعودية تحرص على توفير عدد من الوسائل الإلكترونية الحديثة التي توفر الجهد والوقت على كافة المواطنين داخل الأراضي المملكة العربية السعودية.

وفى السطور التالية سوف نوضح كافة الخطوات الواجب توافرها في شروط الحصول على الإقامة:

الاستعلام عن التأمين الطبي

دفع المخالفات المرورية لمن يملكون سيارات

دفع رسوم تجديد الإقامة

الكشف عن مرض الإيدز وهذا محدد لبعض الجنسيات وهي “السودان وأثيوبيا وإريتريا وكينيا والصومال وجيبوتي وتايلاند ونيجيريا ونيبال وفيتنام”

وتأتي هذه البنود الأربعة ضمن خطة الإصلاح التي تتبعها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة والتي سببت حالة من الأقل للكثير من المقيمين المغتربين في المملكة حيث فرضت الحكومة السعودية بعض رسوم تجديد الإقامة وأيضا رسوم للمرافقين وغيرها، وهذا يضع الوافدين تحت ضغوط مالية كبيرة لا تكفي احتياجاته الأساسية ولهذا البعض منهم يلجأ إلى تخفيف احتياجاته الأساسية أو الرحيل من المملكة.

شروط الاستقدام للسعودية 2024

وتحرص المملكة العربية السعودية بصورة دورية على تحديث أنظمتها المتعلقة بالهجرة والتأشيرات لديها، وذلك لرغبتها في حصول الوافدين على أفضل الخدمات الممكنة والإلكترونية بطريقة سهله وبسيطة وأيضا لا يكون قد خالف الشروط الموضوعة لهذه الخدمة، ومن هذا المنطلق يسمح للمقيمين في المملكة العربية السعودية باستقدام عائلاتهم الأبناء القصر والزواجات وذالك ضمن الشروط التالية :

1 – العاملين في القطاع الصحي من الأطباء و من في حكمهم .

2 – العاملين في الجامعات و الكليات من أعضاء الهيئة التدريسية .

3 – مبرمجي الحاسب الآلي و المهندسين، و لا يشترط أن يتوفر المؤهل الجامعي في مجال عمله .

4 – مدربي الأندية الرياضية، و لكن يشترط أن يتوفر المؤهل الجامعي في مجال عمله .

5 – المدرسين، و المحاسبين، و المستشارين القانونيين، و الاقتصاديين، و يشترط أيضاً توفر المؤهل الجامعي في مجال العمل .

رسوم الزيارة للسعودية 2024 في حال الزيارات المتكررة

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعى جاهدا في تطوير كافة القطاعات وجعلها تعمل بشكل إلكتروني متطور، وفي نفس مساعي المملكة أيضا هو توفير كافة سبل الراحة لكل المغتربين في جميع محافظات المملكة العربية السعودية والذين بلغ عددهم في نهاية العام المنقضي 2018 إلى أكثر من 12 مليون وافد مقيم في المملكة.

في حال الزيارات المتكررة فتختلف رسوم الاستقدام للسعودية، و هي كالتالي :

1 – يجب دفع 3 آلاف ريال سعودي في حال زيارة السعودية لمدة ستة أشهر.

2 – دفع 5 آلاف ريال في حال كانت الزيارة للسعودية لمدة عام واحد.

3 – دفع 8 آلاف ريال إن كانت مدة الزيارة للسعودية عامين.

حيث تسعي الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة في خلق انظمه وبرامج تنمويه تدعم في مسيرة النمو المجتمعي البناء والتطور تكنولوجي والذي تستهدفه الحكومة السعودية ويدعمه بشكل مستمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقد أصدرت الحكومة السعودية عدد من القرارات التي تتعلق بالعمالة الوافدة والمقيمين على الأراضي السعودية في الفترة الماضية مثل رسوم تجديد الإقامات ورفع رسوم المرافقين مما سبب في حاله من القلق للوافدين الذين لا يستطيعون دفع كل هذه الرسوم مما يتسبب لبعضهم قرار الرحيل خارج المملكة، وجاءت حسابات التكلفة استناداً لتطبيق رسوم المقابل المالي للعمالة الفائضة عن أعدد السعوديين في المنشآت، أو العمالة الأقل من السعوديين، حيث تطبّق في يوليو 2018، وتبدأ بـ 400 ريال شهرياً للفائضة، و300 ريال للأقل.

وكانت المملكة العربية السعودية قد فرضت العديد من القرارات مؤخرا على العمالة الوافدة وكانت أهم تلك القرارات وقف نقل الكفالة في عدد من المهن بداخلها، وأيضا قرار زيادة رسوم تجديد الإقامة ورفع رسوم المرافقين، وهذا أدى بالطبع إلى زيادة القلق لدى الوافدين وتعرضهم للخطر لعدم قدرتهم على الدفع، وهذا ما يضطرهم إلى الترحيل.