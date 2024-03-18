ما معنى الإثمد في قول النبي ﷺ: (” عليكم بالإثمدِ عند النوم ، فإنَّهُ يجلو البصرَ، ويُنبتُ الشَّعـرَ “،)؟..معلومة لايعلمها الكثيرون

الرياض - محمد الاطلسي - يقول النبي ﷺ: (” عليكم بالإثمدِ عند النوم ، فإنَّهُ يجلو البصرَ، ويُنبتُ الشَّعـرَ “،) ما معنى الإثمد

ماهو الإثمد شرح حديث النبي عـLــيه الصلاة ۏالسلام

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عـLــيه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عـLــيه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليـ، ،ـلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه وفي الباب عن جـ|بر وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن لا

نعرفه عـLـي هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور حدثنا عـLـي بن ⊂ــجر ومحمد بن يحيى قالا حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور نحوه وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عـLــيه وسلم أنه قال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب مطلب في استحباب الاكتحال بالإثمد قبل |لـoـنـ|p

مطلب في استحباب الاكتحال بالإثمد قبل |لـoـنـ|p .

ومنها استحباب الاكتحال بالإثمد قبل |لـoـنـ|p لما روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عـLــيه وسلم كان يكتحل بالإثمد كل ليـ، ،ـلة قبل أن ينـLم في كل عين ثلاثة أميال .

الإثمد هو عنصر كيميائي يُمثل بالرمز Sb وله العدد الذري 51 في الجدول الدوري للعناصر. يعرف أيضًا باسم الأنتيمون. يعتبر الإثمد عنصرًا نصفيًا فلزيًا، وهو عنصر كيميائي متعدد الاستخدامات.

تُستخدم الإثمد في العديد من التطبيقات، منها:

الصناعات الكيميائية: حيث يُستخدم الإثمد كعامل مساعد في إنتاج البلاستيك والمطاط.

الصناعات الإلكترونية: يُستخدم الإثمد في صناعة الشاشات الكريستالية والأجهزة الإلكترونية |لـــШــري بسبب قدرته عـLـي تحسين خصائص النصل البصري.

صناعة البطاريات: يمكن استخدام الإثمد في بعض أنواع البطاريات كمادة تؤدي دورًا في تحسين أداء البطاريات.

الطلاء: يُستخدم الإثمد في بعض أنواع الطلاء لمقاومة التآكل وتحسين المتانة.

الأدوية: كان يُستخدم الإثمد في الماضي في صناعة بعض الأدوية، لكنه تم تقليل استخدامه بسبب سميته.

وفي سنن ابن ماجه عن عمر مرفوعا عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر . وروى نحوه الطبراني من حديث جـ|بر وكذا ابن ماجه أيضا بلفظ عليكم بالإثمد عند |لنوp

استحباب الاكتحال بالإثمد قبل |لـoـنـ|p ; لما روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عـLــيه وسلم كان يكتحل بالإثمد كل ليـ، ،ـلة قبل أن ينـLم في كل عين ثلاثة أميال } .

وفي سنن ابن ماجه عن عمر مرفوعا { عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر } . وروى نحوه الطبراني من حديث جـ|بر وكذا ابن ماجه أيضا بلفظ { عليكم بالإثمد عند |لنوp فإنه يجلو البصر وينبت الشعر } ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس مرفوعا ولفظه { خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر } ورواه الترمذي وغيره بلفظ { من خير أكحالكم الإثمد } قال الترمذي حديث صحيح

فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس مرفوعا ولفظه خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ورواه الترمذي وغيره بلفظ من خير أكحالكم الإثمد قال الترمذي حديث صحيح