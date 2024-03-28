ستسود الارض بمن فيها..ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة من العيار الثقيل: دولة عربية تعلن عن كنز ضخم يمثل ثلث ثروات العالم

الرياض - محمد الاطلسي - وتوقعت ليلى عبد اللطيف اكتشاف منجم كبير من الذهب في تونس وحقول نفط هي الأكبر في الوطن العربي. وأشارت العرافة الشهيرة إلى أن عام 2024 عام الثروة والوفيرة والتقدم والازدهار والاستثمار في تونس، مؤكدة أنها ترى تونس الخضراء في مشهد الإعمار والنمو، وستكون السياحة أحسن مما كانت عليه.

وأكدت أنه سيتم اكتشاف ثروة كبيرة في تونس وستفتح منتجعات سياحية كبيرة فيها على المدى القريب، وستصبح أغنى من دول الخليج واعتبرت أن الشعب التونسي واعي ولا يوجد شيء يستدعي الخوف عليه.

كما تتوقع أن يكون العام 2024، عام انتعاش اقتصادي غير مسبوق في تونس الخضراء وستشهد البلاد تحسنًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي والمالي.