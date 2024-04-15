رجل سعودي يعتدي على زوجته ويتسبب في إصابتها بجرح أسفل الفك.. والأخيرة تفاجئه بردة فعلها

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مقدم برنامج "الراصد" عبدالله الغنمي، عن ردة فعل امرأة بعدما ضربها زوجها وتسبب في إصابتها بجرح سفلي بالفك.

وقال خلال حلقة البرنامج المذاعة اليوم: " تسبب زوج في حدوث جرح سفلي بفك زوجته بعدما وجه لها لكمة على وجهها على إثر خلاف بينهما.

وتابع: "تركت الزوجة المنزل وتوجهت إلى المستشفى لإعداد تقرير طبي بحالتها، ثم ذهبت إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغ ضد زوجها، كما رفعت دعوى قضائية ضد زوجها وطلبت الخلع ومعاقبته على ما تسببت فيه تلك اللكمة من ضرر صحي ونفسي لها .

وأضاف: "الزوج توجه إلى عائلة زوجته يستنجد بهم لمسامحته ، وأن تعود زوجته له ، ولكنها رفضت وأصرت على التعويض الذي قد يصل إلى غرامة 50 ألف أو السجن.