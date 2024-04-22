صادم : سعودية تفاجئ زوجة اخو زوجها بردة فعل عنيفه بعدما قدمت لها هدية من “أبو خمسة”

الرياض - محمد الاطلسي - سيدة سعودية تفاجئ زوجة اخو زوجها بردة فعل عنيفه بعدما قدمت لها هدية من “أبو خمسة” كشفت سيدة عن موقف محرج تعرضت له من زوجة شقيق زوجها بسبب الهدية.

وقالت السيدة : “أخو زوجي سكن ببيت جديد رحت لهم وباركت لها، ووضعنا المادي مش ولا بد، فأخذت من محل أبو خمسة مجموعة أواني صحون وأكواب وأطقم كاسات”.

وأضافت: “قمت بتغليف الأشياء ببوكيه ورد وأهديتها لها بمناسبة بيتها، رجعت البيت وإلا تكتب بالقروب اللي فيه زوجات الأخوان وأخواته، أنتي مو قد الذوق لا تهدين”. وتابعت: وصورت أغراضي بالقروب، وما دريت الصباح إلا ولدها رامي الأغراض عند الباب. .