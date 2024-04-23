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جميع المقيمين في صدمة..تفاصيل شرط سعودي جديد بشأن نقل كفالة اي عامل في المملكة!

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الرياض - محمد الاطلسي - آخر التحديثات في نظام نقل كفالة العمالة المنزلية في السعودية تشمل إمكانية نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في عدة حالات، مثل عدم سداد الراتب للعامل لمدة تصل إلى 3 أشهر متتالية، تكليف العامل بأعمال معارضة لقدراته الصحية، وعدم تجديد أو إصدار رخصة العمل الخاصة بالعامل في المملكة العربية السعودية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة هذه الشروط الجديدة لنقل كفالة سائق خاص وعاملة منزلية 

أما بالنسبة لشروط نقل كفالة العمالة المنزلية في السعودية، فتشمل:

 

أن يمر ما يقرب من 15 يومًا من بدء العمل للعامل المنزلي. أن يكون الكفيل الجديد والكفيل القديم على قيد الحياة. أن لا يقل عمر العامل عن 25 عامًا. عدم حمل العاملة المنزلية للجنسية التشادية. أما بالنسبة لخطوات نقل كفالة العمالة المنزلية في السعودية، فهي كما يلي: الولوج إلى موقع منصة

 

  • تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. الولوج إلى قسم الجوازات. اختيار خدمة نقل الكفالة. تسجيل بيانات الكفيل الجديد.

الموافقة على الشروط والأحكام. تسجيل بيانات الكفيل الجديد. إرفاق رمز التحقق. تقديم الطلب.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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