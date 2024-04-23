انت الأن تتابع خبر عاجل .. امر وزاري يُقر ايقاف دعم حساب المواطن عن بعض المستفيدين خلال 15 يومًا لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية عن ايقاف دعم حساب المواطن عن بعض المستفيدين لمدة 15 يوم كاملين، مما أثار فضول العديد من الأشخاص للتعرف على السر وراء ذلك الإيقاف التعرف على الفئات التي يمنع عنها الدعم بالفعل، حيث أن دعم حساب المواطن لا يقل أهمية عن أي نوع دعم آخر بل أنه يأتي من أهمها، ولذلك عند وقفه عن بعض المستفيدين يكون الأمر مزعج بالنسبة إليهم لأن هناك من يعتمد عليه اعتماد مباشر من أجل الحياة بشكل جيد.

ايقاف دعم حساب المواطن عن بعض المستفيدين

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن السبب وراء وقف الدعم عن بعض المستفيدين لمدة 15 يوم كاملين، حيث أكدت الوزارة أن وقف الدعم سوف يكون بسبب عدم تحديث البيانات المسجلة في حساب المواطن في حالة وجود تغيرات بها، الجدير بالذكر هو أن تلك البيانات هي ما تؤكد المصداقية في أحقية المواطنين في الحصول على دعم حساب المواطن وفي حالة وجود أي بيانات خاطئة أو غير متشابهة مع تلك التي تتواجد في الجهات الحكومية المختلفة، ولذلك يتم منح الجميع فرصة 15 يوم من أجل تحديث تلك البيانات بعد تغييرها.

كيفية تحديث بيانات حساب المواطن

يمكنكم تحديث بيانات حساب المواطن بشكل بسيط من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن من هنا.

إدراج البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول.

انقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

اضغط على أيقونة التحديث.

بعد ذلك قم بالبدء في تحديث البيانات التي يوجد بها تغيير.

قم بإدراج كافة الأوراق والمستندات الرسمية في المكان المخصص لها.

يجب التأكد من صحة كل البيانات التي تم إدخالها.

بالنهاية انقر على أيقونة حفظ.

لماذا حساب المواطن موقف؟

يتم وقف بيانات حساب المواطن في حالة عدم تطابق البيانات المذكورة في حساب المواطن مع البيانات الموجودة في الجهات المعنية.

هل في دعم في حساب المواطن؟

نعم يتم صرف دعم إضافي في برنامج حساب المواطن ويتم صرفه بأمر من خادم الحرمين الشريفين ويستمر العمل به حتى شهر ديسمبر 2024.

متى يتوقف دعم حساب المواطن؟