إعلان سعودي عاجل بشأن الاتّفاق مع صنعاء سيفاجئ كافة الشعب اليمني

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت السعوديّةُ، الأربعاء، موقفَها الرسمي بشأنِ الحِراكِ الجديدِ لتفعيل المفاوضات مع اليمن.

وأكّـد السفير السعوديّ لدى اليمن محمد آل جابر في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي دعم بلاده لكافة الجهود بما في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني في إشارة إلى صرف المرتبات.

وتأتي تصريحات السفير السعوديّ عقب لقاء جمعه بالمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، والذي زار العاصمة العمانية، حَيثُ التقى بوفد صنعاء المفاوض.

وتصريحات السفير السعوديّ ضمن حراك جديد لإحياء المفاوضات مع جماعه الحوثي الانقلابيه تدفع به السعوديّة التي استدعت أعضاء مجلسها الرئاسي تحسُّبًا لتطورات في ملف المفاوضات مع صنعاء.