انت الأن تتابع خبر الأرصاد السعودية تحذر .. عاجل| أمطار رعدية ورياح متربة على 5 مناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الأرصاد الجوية تحذير شديد بخصوص احتمالية تساقط أمطار رعدية ورياح متربة على 5 مناطق سعودية مما يؤدي إلى حدوث السيول والتي من شأنها تكوين المستنقعات المائية والأودية والتي يجب على المواطنين تجنب الخروج بها للحد من وقوع الحوادث، كذلك فإن التحذير اشتمل على أن العاصفة المطرية سوف تكون مصحوبة برياح محملة بالأتربة تعيق الرؤية تمامًا في بعض الأحيان ويصعب القيادة خلالها.

أمطار رعدية ورياح متربة على 5 مناطق بالمملكة

يعمل المركز الوطني للأرصاد يوميًا على تقديم تقرير خاص عن حالة الطقس ولذلك تم الإعلان عن احتمالية هطول الأمطار على 5 مناطق سعودية وغيرها من المدن والأماكن الأخرى، وأن الأمر لن يتوقف عند الأمطار بل أنه مصحوب برياح نشطة للغاية محملة بالغبار والأتربة وتعيق الرؤية في بعض الأحيان في المدن التالية:

جازان.

الباحة.

عسير.

مرتفعات مكة المكرمة.

وفي بعض الأحيان يستمر الأمر حتى يصل إلى أجزاء من الرياض والشرقية.

حركة الرياح على كافة اجزاء المملكة

وأفاد التقرير أن حركة الرياح النشطة المحملة بالأتربة على الخليج العربي تكون من شمالية إلى شمالية غربية وتكون سرعتها من 10 إلى 30 كم/الساعة على الأجزاء الوسطى والشمالية.

كذلك تكون سرعتها شمالية غربية وجنوبية غربية وتتراوح سرعتها من 10 إلى 28 كم/الساعة على الأجزاء الجنوبية وتكون حالة الموج خفيفة وبالنسبة إلى ارتفاعه فإنه يبدأ من نصف متر حتى متر.

نصائح الدفاع المدني للمواطنين

وبناء عليه فإن الدفاع المدني قام بتحذير المواطنين وشدد على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والبقاء في المنزل قدر المستطاع والابتعاد عن أماكن تجمع الوديان والمستنقعات المائية والتي لا يمكن السباحة بها على الإطلاق.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بتوجيه النصيحة إلى المواطنين وخاصة سائقي المركبات والشاحنات المدرسية من أجل إتباع إرشادات الأمن والسلامة لتجنب حدوث الحوادث.

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