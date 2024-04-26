انت الأن تتابع خبر زلة لسان في مقابلة مع BBCتطيح بمستقبل ليلى عبد اللطيف ,,,وما قالته دمر شهرتها ومستقبلها ,,,اتفرج

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رياض - احمد صلاح - تقول ليلى عبد اللطيف المعروفة بتوقعاتها إنّها تتمتع بما تصفه إلهاماً وهبة لا تملك لهما تفسيراً، حسب قولها. وتعزي ليلي عبد اللطيف توقعاتها التي لم تتحقق إلى كونها من البشر وأنّها قد تصيب وتخطئ، كما ترفض وصفها بالمنجمة. أما فيما يتعلق بتوقعاتها للأحداث السياسية والسياسيين التي يراها منتقدوها عادية وتشبه التحليل السياسي، فإن ليلى عبد اللطيف تعترض على هذه الانتقادات وتقول إنّها لم تدرس السياسة ولا يوجد من يساعدها من خلف ستار،على حد تعبيرها. ولم تنف ليلى عبد اللطيف تلقيها مقابلا ماديا نظير توقعاتها، بل تعتبر نفسها مستشارة تتعامل مع شركات وفئات مختلفة داخل الوطن العربي وخارجه، مثلها في ذلك مثل من يمارسون مهنا أخرى "الكل يشتغل بمقابل"،

على حد تعبيرها.