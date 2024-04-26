انت الأن تتابع خبر “الله يستر من اللي جاية”.. الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تغضب الجمهور بتوقعاتها الجريئة للجزء الاخر من 2024 والمذيع يدعوها للخروج من الحلقة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت سيدة التوقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف من خلال قناتها الشخصية، على موقع الفيديوهات يوتيوب، مجموعة من التوقعات خلال الفترة القادمة.وتوقعت أن تُصبح السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، محط الانظار والانفتاح، وهي التوقعات الذي تحققت بالفعل، متابعة أن الأمير محمد بن سلمان صاحب شخصية قيادية، وقائد عظيم يحمل هموم الأمه، ونقل السعودية في زمن وجيز لتحقيق هذه الانجازات.

أكدت ليلى عبد اللطيف

أن ما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الوقت الحالي، ما هو إلا بداية الطريق إلى بناء جسر عربي لا مكان فيه للخلافات ولا الثورات ولا الحروب وسنكون أمام ولادة تحالف عربي جديد

تلعب فيه السعودية

الدور الأكبر أمام المصالحات والتحالفات العربية القادمة، حيث ستلعب السعودية ومصر وتركيا الدور الأكبر خلال المرحلة القادمة في حسم الخلافات العربية والاسلامية.

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