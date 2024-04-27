رسمياً : الكشف عن حقيقة تغيير مسار خارطة الحل في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت جريدة مصرية يوم الخميس، عن حقيقة وجود تغيير في مسار خارطة الطريق للحل في تسوية الأزمة اليمنية.. مشيرة إلى صفقة سرية تنتظرها مليشيا الحوثي بين إسرائيل وإيران.

و قالت جريدة الاهرام المصرية، إن خارطة الطريق الخاصة بمسار تسوية الأزمة اليمنية باقية كما هي دون أي تغيير يذكر.

ونقلت جريدة الأهرام عن مصدر سعودي لم تسميه، قوله إن مليشيا الحوثي تنتظر الصفقة السرية بين إسرائيل وإيران، لتنفذ توجيهات الأخيرة سلمًا أو حربًا أو بطريقة تخريبية.

وخلال الأيام الماضية، تبادلت إسرائيل وإيران عمليات قصف وصفها مراقبون بمسرحيات هزلية.

ويرى مراقبون إن ذلك يأتي لمنح إسرائيل الشرعية المطلوبة لاجتياح رفح وتصفية القضية الفلسطينية، بدعم إيراني غير مباشر.