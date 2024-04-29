السعودية تفرض رسوم مالية جديدة للراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام ..( المبلغ المطلوب)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السعودبة عن رسوم مالبة جديدة لمن يرغب ين في أداء العمرة.

ويمكن للراغبين في العمرة من المقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة ، التقديم على طلب تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة " نسك " .

أعلنت السعودبة عن رسوم مالبة جديدة لمن يرغب ين في أداء العمرة.

ويمكن للراغبين في العمرة من المقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة ، التقديم على طلب تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة " نسك " .

والرسوم المطلوبة لأداء العمرة." 753 ريال سعودي" مقابل استخراج التصريح إلكترونيًا.

و لا تشمل الرسوم قيمة تذكرة الطيران والإقامة داخل الفندق

والرسوم المطلوبة لأداء العمرة." 753 ريال سعودي" مقابل استخراج التصريح إلكترونيًا.

و لا تشمل الرسوم قيمة تذكرة الطيران والإقامة داخل الفندق