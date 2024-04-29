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السعودية تفرض رسوم مالية جديدة للراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام ..( المبلغ المطلوب)

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الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السعودبة عن رسوم مالبة جديدة لمن يرغب ين في أداء العمرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويمكن للراغبين في العمرة  من المقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة ، التقديم على طلب تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة " نسك " .

 

أعلنت السعودبة عن رسوم مالبة جديدة لمن يرغب ين في أداء العمرة.

 

ويمكن للراغبين في العمرة  من المقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة ، التقديم على طلب تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة " نسك " .

 

 

 

والرسوم المطلوبة لأداء العمرة." 753 ريال سعودي" مقابل استخراج التصريح إلكترونيًا.

 

و لا تشمل الرسوم قيمة تذكرة الطيران والإقامة داخل الفندق

 

والرسوم المطلوبة لأداء العمرة." 753 ريال سعودي" مقابل استخراج التصريح إلكترونيًا.

 

و لا تشمل الرسوم قيمة تذكرة الطيران والإقامة داخل الفندق

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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