استعدادات كبيرة وغير مسبوقة تجريها جماعة الحوثي لبدء معركة جديدة لاجتياح عدن؟..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف كاتب وباحث سياسي يمني عن استعدادات كبيرة وغير مسبوقة تجريها جماعة الحوثي لبدء معركة جديدة لإجتياح محافظة عدن ومحافظتين أخريتين.

وقال عبدالستار الشميري في مقابلة له مع (قناة الحدث السعودية) إن "عناصر الجماعه الحوثية تستعد بكل قواها العسكرية والبشرية لمعركة كبرى".

وأشار الشميري إلى أن "المليشيات تلقت دعمًا بحريًا وبريًا كبيرين من إيران لبدء معركة كبرى جديدة لاجتياح عدن وشبوة ومأرب".

ودعا الشميري الحكومة الشرعية إلى الاستعداد الكامل لهذه المعركة التي تستعد لها المليشيات الحوثية بهدف السيطرة على كل المناطق.

وأوضح أنه "لا خلاص ولا سلام ولا انتصار ولا دولة إلا بوحدة الجيش وكل الملفات الأخرى تبقى فرعية".

وخلال الأيام القليلة الماضية كثفت مليشيات الحوثي تصعيدها العسكري نحو عدد من المحافظات المحررة من بينهما محافظتي مأرب وشبوة.