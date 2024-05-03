الآن في السعودية ..هبوط جنوني في سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2024 حطمت كيا و تويوتا يارس ..اتفرج شكلها الخرافي

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة سوزوكي اسبريسو 2024 تتميز بحجم صغير رهيب، وذلك لتصميمها الجريء ووقفتها القوية حيث أن هذه السيارة من سوزوكي جذبت انتباه الكثير إليها، وصُممت للسير في المدن وقضاء المشاوير اليومية بانسيابية وراحة.

بالنسبة للمبتدئين في القيادة، فإن ديناميكيات القيادة في سوزوكي S-Presso تمنحهم الثقة في السائقين الجدد، وهذا يجعل كل رحلة تجربة ممتعة لا تُنسى.

ويقدم طراز S-Presso أداءً مفعمًا بالحيوية وتعاملًا رشيقًا للغاية، وذلك مع موجود ناقل الحركة الأوتوماتيكي (AGS) من سوزوكي، والذي يحل محل ناقل الحركة اليدوي القديم بخمس سرعات، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك الحصول على ناقل الحركة التقليدي.

نبذة عن سوزوكي اسبريسو 2024 سوزوكي إسبريسو هي سيارة تنتجها ماروتي سوزوكي، وهي شركة سوزوكي الفرعية في الهند منذ عام 2019، وهي سيارة مدينة بها العديد من عناصر التصميم المستوحاة من الكروس أوفر، وهي تقع في مكانة أعلى من طراز Alto وتحت Wagon R في السوق الهندية.

ويتم تسويق السيارة على أنها سيارة رباعية الدفع صغيرة أو كروس أوفر صغيرة بفضل تصميمها القوي وخلوصها الأرضي المرتفع الذي يبلغ 180 ملم، وتم بناء S-Presso على منصة HEARTECT، ويتم تصدير الطراز إلى العديد من الأسواق الناشئة في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وفي السطور التالية؛ إليكم لمحة كاملة عن مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2024، والتي تُصنف ضمن شريحة السيارات الكروس أوفر صغيرة الحجم:

ما هي مواصفات سوزوكي اسبريسو 2024 من الخارج؟ يندمج المظهر الجريء والرياضي لسيارة سوزوكي اسبريسو 2024 S-PRESSO مع ثباتها القوي مما يضمن أنها ذو تصميم مميز وقادرة على لفت انتباه الكثير من المستهلكين إليها، وفيما يلي لمحة عن مواصفاتها الخارجية:

تصميم سوزوكي اسبريسو 2024 الخارجي وتأتي السيارة مع عجلات فولاذية مع غطاء عجلة كامل والشبك الأمامي باللون الأسود، ومقابض الباب تأتي بنفس لون الجسم الخارجي للسيارة، مع مصابيح الهالوجين.

كما تأتي سيارة سوزوكي اسبريسو 2024 من الخارج ببعض التجهيزات والمواصفات المميزة من بينها ما يلي:

خزان الوقود المثبت مركزيا. المصابيح الأمامية القابلة للتعديل. مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً. مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل يدوياً. عجلات معدنية. إمكانية فتح غطاء الوقود عن بعد. مزيل ضباب النافذه الخلفية. اغطية الاطارات. حامل السقف. كشافات ضباب أمامية ممسحة النافذة الخلفية. سبويلر خلفي. مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً. مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل يدوياً. مؤشر انعطاف مرآة الرؤية الخلفية الخارجية. ممسحة استشعار المطر.

شبكة كروم. مصابيح الضباب الخلفية. ما هي أبعاد سوزوكي اسبريسو 2024 الخارجية؟ وفيما يتعلق بأبعاد سيارة سوزوكي اسبريسو 2024 فهي تأتي على النحو التالي:

الطول 3.565 مم. العرض 1.520 مم. الارتفاع 1.567 مم. قاعدة العجلات 2.380 مم. عجلات مقاس 14 بوصة. الوزن الإجمالي: 1.170 كجم. الخلوص الأرض: 180 ملم. حجم الشنطة الخلفية: 239 لتر. سعة خزان الوقود (لتر): 27 لتر. ألوان سوزوكي اسبريسو 2024 وتتوفر سيارة سوزوكي اسبريسو 2024 بحزمة من الألوان من بينها الأحمر، الرصاصي، الأسود، وغيرها.

تصميم سوزوكي اسبريسو 2024 من الداخل وتتميز سيارة سوزوكي اسبريسو من الداخل بوجود العديد من الكماليات ووسائل الترفيه المميزة، والتي تمنح العميل متعة في القيادة على الطريق، ومن بين الكماليات ووسائل الترفيه:

مقاعد جلدية في بعض الفئات. مقاعد قابلة للتعديل كهربائيا. تنجيد من القماش. ما هي تقنيات سوزوكي اسبريسو 2024؟ كما تأتي السيارة مع باقة مميزة من التقنيات والتي تتمحور حول النقاط التالية

عداد المسافات الرقمي. مقياس تاتشو. مقياس الرحلات الإلكتروني المتعدد. ساعة رقمية. التحكم في تجربة القيادة Eco. عرض درجة الحرارة الخارجية. عجلة قيادة جلدية. نوع المصابيح الأمامية هالوجين. راديو FM/AM. USB والمدخل المساعد شاشة اللمس. اتصال بلوتوث لربط الهواتف المحمولة بالسيارة. مشغل اسطوانات. نظام ملاحة. مكبرات الصوت الخلفية. إمكانية التحكم الصوتي. ما هي مواصفات أمان سوزوكي اسبريسو 2024؟ تعتبر السلامة مصدر قلق بالغ لجميع السائقين، وخاصة المبتدئين، وتأتي سيارة S-Presso مجهزة بميزات السلامة الأساسية، ولذلك تعززت سيارة اسبريسو 2024 بمجموعة مميزة من عوامل الأمان والسلامة، والتي بدورها تمنح العميل تجربة قيادة آمنة على الطريق، ومن بين أنظمة الحماية التالية ما يلي:

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS. أقفال أمان للأطفال. وسادة هوائية للسائق. وسادة هوائية للركاب. أحزمة المقاعد الخلفية. تحذير حزام الأمان. مستشعر التصادم. تحذير من فتح الباب جزئيًا. عوارض التأثير الجانبية. تحذير فحص المحرك. مرآة الرؤية الخلفية ليلاً ونهارًا. مراقبة ضغط الإطارات. الكاميرا الخلفية. وسادة هوائية جانبية أمامية. مستشعر التصادم. عوارض التأثير الأمامية. وسادة هوائية جانبية خلفية. منع تشغيل المحرك. الدخول ببطاقة الدخول الذكية. جهاز تحذير عند السرقة.

قفل مركزي للأبواب. محرك سوزوكي اسبريسو 2024 نوع المحرك تنفس طبيعي سعة المحرك 1,0 لتر ناقل الحركة يدوي/ أوتوماتيك عدد النقلات 5 القوة الحصانية 66 حصانًا العزم الأقصى للدوران 90 نيوتن/ متر نوع الجرّ نظام الدفع الأمامي للعجلات مميزات وعيوب سوزوكي اسبريسو 2024 وتحتوي سيارة سوزوكي اسبريسو 2024 على العديد من المميزات والعيوب والتي تأتي كما يلي:

مميزات سوزوكي اسبريسو من أهم مميزات سوزوكي اسبريسو الجديدة حجمها الصغير الذي يتناسب مع المشاوير الصغيرة داخل المدن، كما أنها قادرة على منح العميل أداء جيد مقابل مبلغ زهيد مقارنةً بالمنافسين.

عيوب سوزوكي اسبريسو وعلى صعيد آخر، قد تحتوي سيارة سوزوكي اسبريسو على بعض العيوب الطفيفة التي تجعل بعض المستهلكين يعزفون عن شراؤها ومن بينها ما يلي:

ضعف الأداء، حيث تأتي بسعة لترية 1,0 لتر فقط ما يجعلها غير مناسبة للمشاوير الطويلة.

عدم وجود ناقل الحركة الأوتوماتيك في بعض الفئات.

غياب نظام مراقبة النقطة العمياء.

ما هي أسعار سوزوكي اسبريسو 2024؟ وتتوفر سيارة سوزوكي اسبريسو 2024 بأسعار تبدأ من 10 آلاف دورلا أمريكي.

من هم أهم منافسين سوزوكي اسبريسو 2024؟

من أهم منافسين سوزوكي اسبريسو في الأسواق الطرازات التالية:

شانجان ألسفن. سوزوكي ألتو. هيونداي I10. نبذة عن علامة سوزوكي

شركة سوزوكي موتور هي شركة تصنيع سيارات يابانية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في هاماماتسو، شيزوكا، وتقوم بتصنيع السيارات والدراجات النارية، ومجموعة متنوعة من محركات الاحتراق الداخلي الصغيرة الأخرى.

وفي عام 2016، كانت سوزوكي هي الشركة الحادية عشرة لأكبر صانع سيارات من حيث الإنتاج في جميع أنحاء العالم، ويعمل لدى سوزوكي أكثر من 45000 موظف ولديها 35 منشأة إنتاج في 23 دولة، و133 موزعًا في 192 دولة.