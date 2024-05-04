بالفيديو ..الجماعة تزور خطاب تلفزيوني للرئيس الروسي ..فضيحة حوثية مدوية تشعل العالم

الرياض - محمد الاطلسي - في فضيحة مدوية ليست بجديدة على ذراع إيران باليمن، أقدم الحوثي ، على تفبرك تصريح متلفز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودبلجته بما يخدم أكاذيبها وسياساتها.

وقامت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي والتي يتابعها مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، بتزوير خطاب تلفزيوني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكشف حساب يحمل اسم "الموجز الروسي"، ما أسماها "فضيحة مدوية" عن وسائل إعلام حوثية وايرانية، بما فيها حساب مشبوه على منصة إكس تحت اسم "بريكس".

وقال الموجز الروسي، أن وسائل الإعلام الحوثية والايرانية زورت كذبا تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعمت ان اليمن حليف روسيا القوي.. مؤكدا أن هذا غير صحيح إطلاقاً.

واضاف: "لقد تم استغلال جهل البعض باللغة الروسية، ودبلجوا تزويراً نص باللغة العربية يتناسب مع أهوائهم". في إشارة إلى جماعة الحوثي.

وارفق الموجز الروسي الترجمة الصحيحة لحديث الرئيس فلاديمير بوتين.

وعلق الصحفي احمد اليفرسي على ذلك بتدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس تحت عنوان (فضيحتاه) ورصدها نافذة اليمن.

وقال الصحفي احمد اليفرسي: "زوروا تصريحا لبوتين يستجدون بها اهتمامًا وقوة افتراضية غير واقعية، "بروباجاندا" يصنعها الإعلام الأمريكي والغربي لابتزاز الشرعية والخليج؛ ثم يتدخل بحزم وحسم لمنع أي استهداف حقيقي لاجتثاث الحوثي".

واضاف: "الأبواق الحوثية تستهدف تزييف وعي الناس ببطولات زائفة وأخبار مفبركة".

وعلق الكاتب الصحفي والسياسي همدان العليي بالقول: تخيلوا هذا الكلام الملفق يحصل على أكثر من ١٠٠٠ ريتويت. ما أسهل خداع الناس في هذا الزمان.. ما أسهل التسويق للصوص والمجرمين (أمثال الحوثيين) في هذا الزمان. بينما الحقيقة بالكاد تجد من يتفاعل معها.

وتواصل جماعة الحوثي خداع المواطنين في مناطق سيطرتها، من خلال تزوير الحقائق واللعب بالتسجيلات المرئية بتنقية الذكاء الاصطناعي، وبثها عبر وسائل الإعلام التابعة لها، بما يتماشى مع مصالحها وحربها ضد اليمنيين.