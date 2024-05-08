انت الأن تتابع خبر "جمالك مش عادي".. خلطة سحرية من ارض الطبيعة تبييض وتقشير الجسم في وقت قليل وبأقل مجهود!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقشير من أروع وأهم الطرق في الحفاظ على بشرة حيوية وصحية، فقد يساعد مقشر الجسم على الحفاظ على مظهر البشرة وجعلها صحية ومشرقة، لأنه يعمل على إزالة الطبقة الخارجية الميتة من خلايا الجلد، كما يحفز على إفراز مادة الكولاجين المسئولة عن نضارة البشرة، بالإضافة إلى تدليك الجسم بالمقشر يساعد على الاسترخاء وإزالة التوتر والتعب، إليكم كام مرة يتم استخدام المقشر وكيفية استخدامه، كل هذا سوف نتناوله معكم من خلال المتابع.

خلطة لتبييض وتقشير الجسم ” مقشر القهوة وزيت الزيتون

هناك أصناف متعددة من المقشرات يمكنك شرائها من المتاجر، فعليك اختيار المناسب لنوع بشرتك، ولكنها مكلفة للغاية، ولهذا عليك صنع مقشر خاص بك في المنزل بمكونات متوفرة في المطبخ،

وهو مقشر القهوة وزيت الزيتون القادر على إضاءة بشرة الجسم وترطيبها، كما يعمل على التفتيح لاحتوائه على معدل عالي من مضادات الأكسدة ومادة الكافيين، استمتع بفوائده السحرية بتوفير

هذه المكونات البسيطة.

أربعة ملاعق كبيرة من بودرة القهوة.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام