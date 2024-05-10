انت الأن تتابع خبر عريس سعودي يكتشف ليلة الدخلة ان التي معه على السرير ليست عروسته.. وقبل ان يقوم بأي ردت فعل سبقته هي وحولته لخاتم بين يديها بهذه الطريقة الشيطانية!! روالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفع مواطن سعودي دعوى ضد زوجته وأسرتها مطالبا برد مهره البالغ 65 ألف ريال سعودي، وسجن شقيقتها.وتعود عوامل الدعوى لاكتشافه في أعقاب الزواج، أنه اقترن بشقيقة زوجته المفترضة.

ويقول المحامي،